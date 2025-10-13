Trump se deshace en elogios con Israel y augura la "era dorada para Israel y Oriente Medio"

El parlamento israelí ha sido testigo este lunes de un intercambio de mensajes de admiración y gratitud entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ha sido este último el primero en agradecer a Trump su "gran liderazgo" y su propuesta de paz, que, según él, "hace que todos nuestros rehenes vuelvan a casa" y "acaba con la guerra logrando todos nuestros objetivos".

En este sentido, Netanyahu ha calificado al estadounidense como "el mejor amigo que el Estado de Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca", asegurando que "no se le puede comparar con nadie" y que "el presidente va a pasar a la historia de nuestra nación". "Le quiero dar las gracias personalmente y en nombre de toda la nación. Gracias presidente Trump", ha aseverado.

También ha subrayado la importancia simbólica y política de la visita de Trump a Israel, la primera desde que reconoció a Jerusalén como capital del país. "Gracias por eso", ha dicho, antes de enumerar otras acciones que le agredece: "Por defendernos ante las mentiras contra Israel ante las Naciones Unidas, por reconocer en su plan de paz de 2020 la tierra ancestral del pueblo judío, por lograr los históricos acuerdos de Abraham, por retirarse del desastroso acuerdo nuclear con Irán. Gracias por apoyar nuestra operación y su audaz decisión de lanzar la operación Martillo de Medianoche".

En respuesta, Trump ha devuelto la gratitud a su aliado israelí: "Quiero expresar mi agradecimiento a un hombre de una valentía excepcional y gran patriotismo. Todos saben de quién hablo, solo hay uno: el primer ministro Benjamin Netanyahu". "No es la persona más fácil con la que llegar a acuerdos, pero eso es lo que le hace grande", ha añadido.

El estadounidense se ha jactado también de que EEUU tiene "las mejores armas del mundo". "Y les hemos dado muchas a Israel. Bibi me llamaba muchas veces: '¿Me puedes dar esta arma, y esta otra?'. Algunas no las conocía ni siquiera yo. Pero las hemos hecho, y las habéis usado muy bien. Por eso Israel ha sido más potente y más fuerte", ha dicho.

No obstante, ha instado a dejar a un lado el uso de estas armas para seguir consolidando la paz por la vía diplomática: "Israel, con nuestra ayuda, ha ganado todo lo que se puede lograr por la fuerza de las armas. Ahora es el momento de convertir estas victorias contra los terroristas en el campo de batalla en el premio final de la paz y la prosperidad para todo Oriente Medio".

En definitiva, le ha animado a seguir el camino que ha comenzado: "Se te recordará por esto mucho más que si hubieras seguido con esto, matando y matando. Por eso, te quiero felicitar por haber tenido la valentía de decir que ya está, que hemos ganado. Y ahora disfrutemos de nuestras vidas y reconstruyamos Israel y hagamos que sea más fuerte que nunca".

"Esto no es solo el final de una guerra, es el final de una era de terror y de muerte. Es el inicio de la era de la fe, la esperanza y de Dios. Este es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio", ha aseverado. "Te quiero Israel, estoy con vosotros y vais a ser mejores, más grandes y más fuertes", ha concluido su discurso.

"Un día de profunda alegría y gran esperanza"

Sobre el acuerdo alcanzado, Trump ha hablado con su característico humor y tono triunfalista de "un día de profunda alegría y gran esperanza", marcado, ha dicho, por la gratitud "al Dios todopoderoso de Abraham, Isaac y Jacob".

"Tras años de oscuridad y cautividad, 20 valientes rehenes vuelven al glorioso abrazo de sus familias. Otros 28 ciudadanos vuelven también a casa para descansar por fin en esta tierra sagrada", ha expresado el mandatario. "Hoy los cielos están en calma, las armas en silencio, las sirenas quietas y el sol sale sobre una tierra santa que finalmente está en paz", ha añadido.

Durante su intervención, Trump ha recordado los difíciles años de guerra y el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel. "Por eso, hoy, al celebrar, recordemos cómo esta pesadilla empezó hace dos años, cuando miles de israelíes inocentes fueron atacados por los terroristas más malvados y atroces que han visto los judíos desde el Holocausto. EEUU lloró a vuestro lado. Lloramos por nuestros ciudadanos que también fueron asesinados ese día", ha mencionado, recordado el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Así ha insistido en disfrutar del final de la guerra y el comienzo de una nueva etapa. "Hasta esta semana, Israel ha estado en guerra, llevando cargas que pocos pueden resistir, pero ahora, por fin, esa larga y dolorosa pesadilla termina. Las fuerzas del caos que han plagado la región están totalmente derrotadas. Conforme el polvo se asienta, el humo se evade y los escombros se retiran, ese día amanece en una región transformada con un futuro brillante a vuestro alcance", ha recordado.

El discurso ha sido brevemente interrumpido por dos parlamentarios que han sido expulsados inmediatamente por los servicios de seguridad tras desplegar una pancarta con la palabra "genocidio". Mientras eran desalojados, otros diputados los increparon llamándolos "terroristas". Trump se ha tomado el incidente con humor y limitándose a decir con una sonrisa "qué eficientes", en alusión al personal de seguridad.

A continuación ha continuado su discruso agradeciendo a los miembros de su administración, como Steve Witkoff, el enviado especial de EEUU a Oriente Medio o Marco Rubio, secretario de Estado del país.

Por otra parte, Trump ha asegurado que no es un hombre de guerra, aunque ha advertido de que, en caso de tener que verse envuelta en una, EEUU será implacable: "Mi personalidad va de resolver guerras, y parece que funciona. No vamos a entrar en guerras, pero si lo hacemos vamos a ganar como nunca nadie ha ganado una guerra. Ya no vamos a ser políticamente correctos. Como decías Bibi, la paz a través de la fuerza".

Netanyahu justifica que "Israel hizo lo que tenía que hacer con una valentía indomable"

En su discurso, Netanyahu ha justificado la actuación militar de Israel, alegando que "hizo lo que tenía que hacer con una valentía indomable para defender a nuestro pueblo y vencer a nuestros enemigos y liberar a los rehenes".

Así, ha destacado que el país ha conseguido "victorias sobre Hamás y todo el eje del terror de Irán, Nasrallah, todos ya no están", y ha declarado que el programa nuclear iraní "ha sido barrido del mapa". "Nuestros enemigos ya entienden que atacar Israel el 7 de octubre fue un error catastrófico, que somos fuertes y que Israel está aquí para quedarse", ha dicho, comentando que "esta es la paz a través de la fuerza".

Finalmente, ha criticado a los países que, en su opinión, "caen en la propaganda" de Hamás y ejercen presión sobre Israel para que detenga la guerra. "Justo en ese momento, de máxima presión sobre Israel, un hombre llamado Donald J. Trump fue elegido presidente de Estados Unidos. Y de la noche a la mañana todo cambió", ha relatado.

"Gracias a su inequívoco apoyo a Israel logramos el segundo acuerdo de rehenes semanas después de su elección, y en los meses siguientes trabajamos para forzar un camino para traer a los rehenes y acabar la guerra con el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza", ha finalizado.