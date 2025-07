Trump enviará sistemas de misiles Patriot a Ucrania pero los pagará la Unión Europea 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo el envío de sistemas de defensa antiaérea Patriot a Ucrania, asegurando que será la Unión Europea quien pagará por estos sistemas de misiles que Kiev "necesita desesperadamente" ante los ataques del Ejército ruso.

"Todavía no he acordado el número, pero van a tener algunos porque necesitan protección, pero la Unión Europea esta pagando por ello. Nosotros no estamos pagando por nada, pero vamos a enviarlos. Será un negocio para nosotros y les enviaremos Patriots", declaró Trump a los medios tras asistir al final del Mundial de Clubes de la FIFA.

Los Patriot se consideran uno de los principales sistemas de defensa antibalísticos del Ejército de Estados Unidos, pues sirven para interceptar ataques lanzados por los adversarios por tierra y aire. Trump había adelantado el jueves que alcanzó un acuerdo para enviar armas a la OTAN para que la organización las mande después a Ucrania y que la Alianza Atlántica "pague 100 %" por ellas, por lo que se espera que sea punto central de su conversación con Rutte, quien estará este lunes y martes en Washington.

"Vamos a tener una reunión con el secretario general (de la OTAN), viene mañana, pero básicamente vamos a enviarle varias piezas de equipo militar muy sofisticado. Van a pagarnos 100% por ello y esa es la manera en la que lo queremos", expresó. El mandatario sostuvo que EEUU ha dado 350.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania, mientras que Europa solo ha proporcionado 100.000 millones de dólares ante la invasión rusa.

Las declaraciones del mandatario estadounidense llegan después de que Washington haya reanudado el envío de armamento a Kiev, tras la suspensión de suministro ordenada hace más de una semana por el Pentágono que aludió a una revisión de la asistencia a otros países del mundo. "Lo que estamos haciendo es que las armas que están saliendo van a la OTAN, y luego la OTAN va a estar dando esas armas (a Ucrania) y la OTAN está pagando por esas armas", declaró.

Expectativas de sanciones a Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este lunes al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que se reunirá también con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, así como con "miembros del Congreso", según ha indicado la Alianza Atlántica en su página web. Se espera que el presidente de Estados Unidos anuncie un giro en su política hacia Rusia con nuevas sanciones.

El senador Lindsey Graham, uno de los más cercanos a Trump, pidió este domingo a la gente "mantenerse al tanto" acerca del anuncio que prometió el presidente sobre Rusia este lunes. "El juego, sobre la invasión de Putin a Ucrania, está por cambiar. Espero, en los próximos días, que vean armas fluyendo en un nivel récord para ayudar a que Ucrania se defienda. Espero, en próximos días, que haya aranceles y sanciones disponibles para (que use) el presidente Trump que nunca había tenido antes", dijo al canal CBS.

La visita del líder de la OTAN también sucederá el día en el que Donald Trump prometió "un anuncio mayor sobre Rusia" tras semanas de expresar su frustración con el presidente ruso, Vladímir Putin, por su negativa a aceptar una tregua y parar los bombardeos sobre territorio ucraniano.

Graham adelantó que esto podría involucrar un paquete de sanciones a Rusia, pues él y más de 80 legisladores apoyan una legislación que permitiría a Trump imponer sanciones como un arancel del 500% a los países que ayuden a la ofensiva de Rusia y el embargo de bienes. "Tiene máxima flexibilidad, pero vamos a ir contra las personas que mantienen a Putin en el negocio y con sanciones adicionales sobre Rusia. Esto es verdaderamente un mazo disponible para que el presidente Trump termine esta guerra", indicó el senador.

El viaje del secretario general de la OTAN a Washington se produce también apenas tres semanas después de la cumbre de la organización en La Haya, en la que los aliados acordaron destinar el 5% del PIB a defensa, con flexibilidad para España. Trump, quien en el pasado amenazó con romper la Alianza Atlántica creada en 1949, aseveró este sábado que con este acuerdo recuperó "la voz" de Estados Unidos en la organización. "Se aprovechaban de nuestro país en comercio, en lo militar, en la OTAN. Vieron que yo resolví el problema de la OTAN la semana pasada y ahora tenemos a todos los países pagando sustancialmente más dinero", dijo en una entrevista con Fox News.