Trump lanza un nuevo ultimátum a Irán y amplía el plazo hasta el martes: amenaza con destruir infraestructuras clave

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando en el foro FII Priority este viernes, en Miami (EEUU)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado la tensión con Irán al anunciar un nuevo ultimátum sobre sus infraestructuras energéticas. La Casa Blanca ha confirmado que Washington ha ampliado el plazo hasta el martes por la noche, "a petición del Gobierno iraní", mientras las negociaciones siguen abiertas.

A pesar del tono amenazante, el mensaje oficial insiste en que las conversaciones avanzan. Según la propia Casa Blanca, "están progresando muy bien", en contraste con lo que califica como informaciones erróneas de algunos medios.

Un ultimátum con amenazas directas a infraestructuras

El contenido de las declaraciones de Trump marca un endurecimiento claro del discurso. En una entrevista con The Wall Street Journal, el presidente fue explícito sobre las posibles consecuencias si no hay acuerdo: advirtió de la destrucción de centrales eléctricas, amenazó con dejar al país sin puentes ni infraestructuras clave y aseguró que Irán tardaría "20 años en reconstruirse".

Se trata de una de las declaraciones más contundentes en esta fase de tensión, con un lenguaje que apunta directamente a objetivos civiles estratégicos.

Negociaciones abiertas, pero bajo presión

El hecho de que el plazo se haya ampliado sugiere que existen contactos en marcha entre ambas partes. Sin embargo, el contexto es de máxima presión diplomática y militar.

Washington insiste en que está en una "posición muy fuerte", mientras que Teherán, al menos públicamente, no ha confirmado los términos de estas negociaciones ni la solicitud de prórroga.

Un escenario de alta incertidumbre

La situación abre varios escenarios posibles: acuerdo de última hora, que rebaje la tensión, escalada militar, si el ultimátum no se cumple, o prolongación de las negociaciones, con nuevos plazos.

El foco ya no está solo en sanciones o presión económica, sino en amenazas directas sobre infraestructuras críticas, lo que elevaría significativamente el riesgo de conflicto.