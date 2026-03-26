Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Trump amplía la tregua con Irán: retrasa 10 días los ataques y habla de avances en la negociación
Global
Global

Trump amplía la tregua con Irán: retrasa 10 días los ataques y habla de avances en la negociación

El presidente de EE.UU. asegura que Teherán ha hecho un "gesto de buena voluntad" mientras continúan los contactos indirectos para frenar la guerra.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.Anadolu via Getty Images

Donald Trump ha decidido dar más margen a la vía diplomática en plena escalada en Oriente Medio. El presidente de Estados Unidos anunció este jueves que extiende otros 10 días la suspensión de ataques contra las centrales energéticas de Irán, aplazando cualquier acción hasta el próximo 6 de abril.

"A petición del Gobierno iraní, por la presente declaro que voy a aplazar diez días el plazo para la destrucción de centrales energéticas", señaló en redes sociales, fijando como nueva fecha límite la madrugada del 6 de abril en España.

Un giro tras días de máxima tensión

La decisión llega después de que Washington ya hubiera pospuesto los ataques durante cinco días y lanzado un ultimátum de 48 horas a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de petróleo.

Ahora, Trump insiste en que las conversaciones "siguen en curso" y que "están avanzando muy bien", desmarcándose de informaciones que apuntan a un bloqueo en las negociaciones.

El presidente también aseguró que Irán ha permitido el paso de diez petroleros estadounidenses por el estrecho como parte de un "regalo" hacia Estados Unidos, un gesto que interpreta como señal de apertura.

Negociaciones indirectas y desconfianza mutua

Pese al optimismo de Washington, desde Teherán se mantiene un discurso mucho más prudente. Irán ha negado en varias ocasiones la existencia de negociaciones directas con la Administración Trump, aunque sí ha reconocido contactos indirectos.

En ese contexto, Pakistán juega un papel clave como intermediario. Su ministro de Exteriores, Ishaq Dar, ha confirmado que existen "conversaciones indirectas" y que Estados Unidos ha trasladado a Irán una propuesta de 15 puntos que actualmente está siendo analizada.

Las condiciones de Irán

Irán ya ha respondido formalmente a ese plan, dejando claras sus exigencias. Entre ellas, pide garantías de "no repetición" y que cualquier acuerdo incluya el fin del conflicto en todos los frentes abiertos de la región, lo que afectaría también a escenarios como Líbano e Irak.

Las diferencias siguen siendo importantes, lo que mantiene la incertidumbre sobre el desenlace de estas negociaciones.

Un conflicto con alto coste humano

Todo esto ocurre mientras la guerra sigue dejando un balance devastador. Las autoridades iraníes elevan a más de 1.500 los muertos por la ofensiva de Estados Unidos e Israel, entre ellos figuras clave del aparato político y militar del país.

La prórroga anunciada por Trump no supone el fin de la amenaza, pero sí abre una ventana temporal para intentar una salida negociada. Una pausa en medio de una escalada que, por ahora, sigue sin una solución clara.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos