Trump se ofrece para presidir la Cámara de Representantes hasta que los republicanos sustituyan a Kevin McCarthy

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha mostrado su disposición a aceptar el puesto de presidente de la Cámara de Representantes, aunque solo a corto plazo y para "unificar" al Partido Republicano mientras eligen a un nuevo candidato, según ha declarado durante una entrevista con la cadena Fox News.

"Me han pedido que hable como un unificador porque tengo muchos amigos en el Congreso. (...) Me han preguntado si lo aceptaría durante un corto periodo de tiempo por el partido, hasta que lleguen a una decisión. No lo hago porque quiera. Lo haré si es necesario, en caso de que no puedan tomar su decisión. Solo lo haría por el partido", ha insistido Trump. En tal caso, el exmandatario ejercería el cargo mientras se encuentra inmerso en la carrera presidencial a la Casa Blanca, cuyos comicios son a principios de 2024, razón por la que solo ocuparía el cargo durante "30, 60 o 90 días".

Aunque Trump no ha especificado quiénes le han pedido aceptar el puesto, el representante por Florida Matt Gaetz ya propuso su nombre en enero antes de elegir a Kevin McCarthy. Otros miembros del partido ya han anunciado su candidatura a la Presidencia de la cámara, como el líder de la mayoría republicana Steve Scalise o el representante republicano por el estado de Ohio Jim Jordan.

Según la cadena NBC, Trump, que lidera todas las encuestas de las primarias republicanas para concurrir a las presidenciales de 2024, está preparando una visita al Capitolio en Washington D.C. a principios de la semana que viene, antes de que comience la votación, que está prevista para el miércoles. Esta misma semana, el exmandatario había asegurado que su interés no estaba puesto en el liderazgo de la Cámara Baja, sino en la presidencia del país.

Aunque nada impide que alguien ajeno al Congreso ocupe la presidencia de la Cámara Baja, los propios republicanos acordaron en enero que ese puesto no puede estar en manos de imputados por cargos que conlleven dos o más años de cárcel en caso de ser condenados. Trump está acusado en cuatro causas penales que superarían un máximo potencial de 700 años en prisión, por lo que esa opción, si las reglas no cambian, no sería viable.

Compartió información secreta sobre armas nucleares

El expresidente estadounidense Donald Trump compartió información secreta sobre las capacidades de los submarinos nucleares de Estados Unidos con un empresario australiano después de abandonar la Casa Blanca, según publican este jueves medios como The New York Times o la cadena ABC.

El exmandatario se enfrenta a un juicio por acumular documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, donde supuestamente tuvo lugar, en 2021, la conversación entre Trump y Anthony Pratt, que dirige una de las compañías de papel y embalaje más grandes del mundo.

Durante la charla, el republicano aparentemente reveló la cantidad de cabezas atómicas que llevan a bordo los submarinos nucleares estadounidenses y la distancia mínima a la que pueden acercarse a los submarinos rusos sin ser detectados, según The New York Times, que cita a fuentes cercanas.

Trump, sin embargo, no llegó a enseñarle a Pratt ninguno de los documentos clasificados que después fueron encontrados en su residencia tras una redada del FBI.

Se cree que el empresario acabó revelando la información que le dio Trump a decenas de personas, incluidos miembros del Gobierno australiano. Sin embargo, un exembajador de ese país en Estados Unidos, Joe Hockey, le quitó hierro al asunto, asegurando en declaraciones a The New York Times que todos esos datos son de sobra conocidos por Australia, aliado de Washington y cuyos soldados llevan años "sirviendo junto a estadounidenses en submarinos de EE.UU."

Pratt fue interrogado como parte de la investigación liderada por el fiscal especial Jack Smith que acabó con la imputación de Trump en Miami por su manejo de documentos sensibles de la Administración, aunque su nombre no aparece en el documento de acusación. Está previsto que el juicio comience en mayo.