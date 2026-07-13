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Trump ordena una nueva ofensiva contra Irán para "seguir mermando" su capacidad militar
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Trump ordena una nueva ofensiva contra Irán para "seguir mermando" su capacidad militar

Estados Unidos asegura haber atacado ya cerca de 140 objetivos iraníes tras el bombardeo contra un buque comercial en el estrecho de Ormuz.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Imagen de un ataque de EEUU sobre Irán, en una localización no desvelada, el 8 de julio de 2026.
Imagen de un ataque de EEUU sobre Irán, en una localización no desvelada, el 8 de julio de 2026.REUTERS

La tensión entre Estados Unidos e Irán sigue aumentando. El Gobierno de Donald Trump ordenó este domingo una nueva ofensiva militar contra territorio iraní con el objetivo de "seguir mermando" la capacidad de Teherán para atacar a los buques que atraviesan el estratégico estrecho de Ormuz.

Según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), los nuevos bombardeos comenzaron a las 17:00 horas de la costa este estadounidense (22:00 GMT) y forman parte de la respuesta lanzada por Washington tras el ataque iraní contra un barco con bandera de Chipre que navegaba por la zona.

La orden partió directamente del presidente estadounidense, que justificó la operación como una forma de "hacer rendir cuentas" a las fuerzas iraníes.

Cerca de 140 objetivos atacados

La magnitud de la campaña militar estadounidense ha ido creciendo durante las últimas horas.

De acuerdo con los datos facilitados por el Centcom, hasta la noche del sábado las fuerzas estadounidenses habían golpeado aproximadamente 140 objetivos militares iraníes mediante munición de precisión lanzada desde aviones de combate, drones y buques desplegados tanto en tierra como en el mar.

Entre los objetivos alcanzados figuran instalaciones de misiles, centros de operaciones con drones, capacidades navales, depósitos de munición, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera.

Washington sostiene que estas operaciones buscan garantizar la libertad de navegación en una de las rutas marítimas más importantes del planeta.

El pulso por el estrecho de Ormuz

La crisis se ha intensificado desde que Irán anunciara el cierre del estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso".

Por ese corredor marítimo transita una parte fundamental del comercio energético mundial, por lo que cualquier interrupción tiene un impacto inmediato en los mercados internacionales.

Sin embargo, Trump aseguró este domingo en una entrevista con NBC que el tráfico comercial sigue circulando por la zona pese a las amenazas iraníes. "Anoche los bombardeamos a más no poder. Son gente muy, muy malvada y enferma", afirmó el mandatario estadounidense al ser preguntado por las operaciones militares.

El presidente evitó, no obstante, ofrecer detalles sobre las conversaciones diplomáticas o sobre la posibilidad de alcanzar un nuevo alto el fuego.

La amenaza iraní

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha advertido de que cualquier intento extranjero de reabrir lo que calificó como una "ruta ilegal" en la región recibirá una respuesta contundente.

Las declaraciones elevan aún más la tensión en un conflicto que amenaza con tener consecuencias globales debido a la importancia estratégica del estrecho de Ormuz para el transporte internacional de petróleo y gas.

La nueva ofensiva estadounidense llega además en un momento especialmente delicado, después de que la tregua alcanzada semanas atrás quedara definitivamente rota y ambas potencias hayan vuelto a intercambiar ataques directos y amenazas públicas.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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