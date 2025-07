Trump 'pasa' del anuncio de Macron sobre Palestina: "Lo que diga él no importa"

Dice que le cae bien... y menos mal. Donald Trump ha hecho algo más que un feo a Emmanuel Macron para criticar el anuncio del presidente francés de reconocer, ya en septiembre, el Estado de Palestina.

La noticia, conocida el jueves, fue criticada de inmediato por altos cargos de la Administración Trump. Pero faltaba el 'jefe', cuya respuesta ha llegado este viernes, instantes antes de subirse al avión con destino Escocia.

El presidente de EEUU ha llegado a señalar que su anuncio no tiene relevancia y que "no va a cambiar nada" sobre el futuro de Palestina ni sobre la situación actual en Oriente Medio.

"(Macron) es un tipo diferente. Es un buen tipo. Es un jugador de equipo, básicamente. Pero aquí está la buena noticia: lo que diga no importa. No va a cambiar nada", han sido las palabras de Trump ante la columna de medios que le esperaban antes de volar.

Para Trump, el presidente francés "dejó una declaración, pero su declaración no tiene peso". Y por si no quedaba claro, añadía que Macron "es muy buen tipo. Me cae bien, pero esa declaración no me convence".

Ambos han protagonizado numerosas escenas de cierta complicidad. O quizás no tanta como las imágenes querrían mostrar. Porque Macron invitó a Trump a París por la reinauguración de la Catedral de Notre Dame, tras lo que compartieron unas horas de agenda privada entre ellos y sus esposas.

De vuelta, Trump recibió a Macron poco después de su regreso a la Casa Blanca, en una de las primeras visitas de líderes internacionales. Allí, pese a los gestos y las bromas, ambos evidenciaron diferencia de opiniones en cuestiones como Ucrania.

Con respecto al anuncio sobre Palestina, Macron adelantó que Francia reconocerá al estado palestino tras comunicárselo en una carta al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, y explicó que oficializará ese reconocimiento en la Asamblea General de la ONU de septiembre.

Poco después, el Gobierno Trump expresó su contundente rechazo a la decisión por boca del secretario de Estado, Marco Rubio. "Esta decisión irresponsable solo sirve a la propaganda de Hamás y representa un retroceso para la paz. Es una bofetada en el rostro de las víctimas del 7 de octubre", escribía el responsable de la diplomacia estadounidense en su cuenta oficial de la red social X.