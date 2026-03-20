Trump valora la idea de retirar las bases militares estadounidenses de España y Alemania

Donald Trump empieza a ver con buenos ojos que EEUU se retire de las bases donde tiene emplazamientos en España y Alemania por la falta de apoyo de ambos países.

Preguntado por la iniciativa que defienden algunos legisladores conservadores, el presidente cree que "tienen razón" en su reclamación. De momento, un simple ruido de fondo que puede ir ganando adeptos en el país estadounidense tras el 'apoyo' de su mandatario.

La idea proviene de Lindsey Graham, un veterano senador republicano con gran ascendencia en materia internacional, incluso sobre el propio Trump. Semanas atrás fue él quien primero respondió, antes incluso de que lo hiciera el presidente, a la negativa española con unas duras palabras contra Pedro Sánchez y su supuesto "liderazgo" en Europa.

"Si Lindsey Graham dijo eso ... No olviden que, durante un tiempo, él fue una gran figura en lo referente a la OTAN, aunque ahora ya no lo es", ha apuntado Trump este viernes sobre el político y antiguo miembro de las Fuerzas Armadas.

De la iniciativa en sí, ha añadido desde la Casa Blanca que "hay que reconocer que tienen razón al plantear eso". "Y creo que la OTAN ha perdido mucho prestigio, porque deberían estar colaborando en lo del estrecho. Obtienen gran parte de su energía del estrecho de Ormuz".

La historia viene de lejos

El enfrentamiento de Trump con medio mundo ha sido notable desde el comienzo de la ofensiva contra Irán, incluyendo a antiguos socios como Reino Unido pero su virulencia ha sido especialmente noticiosa en el caso de España.

A la indignación del magnate por la "escasa" aportación española en la OTAN desde la última cumbre atlántica —llegó a apuntar su deseo de echarnos de la alianza— se suma el veto impuesto por Pedro Sánchez a que EEUU usara las bases de Morón de la Frontera y Rota para actividades relacionadas con el ataque a Teherán.

Desde entonces, Trump no ha ahorrado crítica alguna contra La Moncloa, dejando en el aire amenazas como la ruptura de relaciones comerciales o el embargo a sus exportaciones, así como constantes descalificaciones.

El doble caso español: qué pasa con Morón y Rota

Estados Unidos está presente en dos bases en España, la aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) y la naval de Rota (Cádiz). Pese a lo que se cree, ambas son de soberanía española, pero su uso es conjunto por parte de los ejércitos español y estadounidense, que tiene desplegados destacamentos en ambas instalaciones.

Tanto en Morón como en Rota se opera bajo un convenio bilateral denominado Convenio de Cooperación para la Defensa, de diciembre de 1988. Este marca los límites de operación de las partes y al mismo se agarró Pedro Sánchez para justificar su veto a que Washington las usara como punto de partida en Europa de sus acciones contra Irán.

Entre ambas bases, el Ministerio de Defensa español confirma la presencia de algo más de 3.700 militares y unidades de personal estadounidense bien en activo, en reserva o como personal civil adscrito al Departamento de Defensa nacional, a los que se suman muchos familiares en la zona.

La relación con Alemania es notablemente más amplia, con más de 40 bases de uso compartido a lo largo del país. Entre las instalaciones utilizadas por EEUU se encuentran la de Stuttgart, sede del Comando Europeo de los Estados Unidos, la de Spangdahlem y especialmente la de Rammstein, en el extremo oeste del país y casi fronteriza con Francia, por ser la más grande de EEUU fuera de su territorio y aún más por ser un 'cuartel general' de la OTAN.