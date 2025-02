Trump venderá permisos de residencia a 5 millones la 'golden visa' mientras prepara un registro de migrantes

La Administración Trump ya lo avisó. No era ninguna novedad. El regreso del republicano a la Casa Blanca iba a estar copado de mano dura contra los migrantes, dando forma a una auténtica cacería que se traduce en trabajadores habituales que tienen miedo de salir de sus casas para ir al trabajo o una niña que acabó suicidándose en Texas por la presión y acoso de sus propios compañeros de clase. Lo que sí es una novedad es la propuesta que ha lanzado el presidente estadounidense en la noche de este martes.

Trump ha presentado las nuevas golden visa, las tarjetas doradas, un instrumento financiero que en España desaparece formalmente en abril de este 2025 -en enero entró en vigor la ley y da un plazo de 3 meses para su desaparición-, eliminado por el Gobierno por su efecto pernicioso sobre el mercado de la vivienda, al entrar extranjeros de gran capacidad adquisitiva comprando propiedades en la principales ciudades españolas.

En EEUU la premisa no va a ser diferente. Trump ha anunciado que estas golden visa proporcionarán el permiso de residencia y la posibilidad de acceder a la ciudadanía estadounidense. En realidad, complementarán a las green card del programa EB-5, el instrumento que ya tienen ahora para obtener la residencia vía inversión financiera y del que el propio secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick, ha descrito diciendo que "está lleno de tonterías". Las nuevas tarjetas doradas serán un poco más caras que lo que el PP instauró en España hace años, que fijaba esa cantidad en cerca de un millón de euros, frente a los 4,7 millones de euros de EEUU.

"Vamos a poner un precio a esa tarjeta de unos 5 millones de dólares (...) Va a ser una ruta hacia la ciudadanía" Donald Trump, presidente de EEUU

"Vamos a vender una tarjeta dorada (golden card). Tienes una tarjeta verde. Esta es una tarjeta dorada. Vamos a poner un precio a esa tarjeta de unos 5 millones de dólares, y eso les va a dar privilegios de tarjeta verde, además de que va a ser una ruta hacia la ciudadanía", ha explicado el presidente estadounidense desde el Despacho Oval, señalando que la previsión es lanzar el nuevo programa en dos semanas.

Si eres rico 'golden card', si eres pobre... 'pon el dedo aquí'

No es el único anuncio que ha formulado Donald Trump en materia de migrantes en la noche del martes. También anunció una nueva medida de presión contra los indocumentados y migrante ilegales. Planea exigir a los 11 millones de ellos que viven en esta situación en Estados Unidos que se inscriban en un registro, al tiempo que faciliten sus huellas dactilares.

Y aquellos que no lo hagan se enfrentarían a un proceso penal plagado de multas y que podría acarrearles incluso penas de cárcel. Puede parecer que no importa, al tratarse de personas consideradas ilegales, pero en términos jurídicos, un migrante ilegal se considera que comete un delito civil por el mero hecho de serlo y no uno de carácter penal.

A todas luces, se trata de una medida diseñada para favorecer y facilitar a la Administración estadounidense una posterior expulsión del migrante que ha tenido que proporcionar esa información. También afecta a los menores, pues serás los padres o tutores de indocumentados mayores de 14 años los que estén obligados a inscribirles en ese mismo registro.

Al igual que ocurrió con otros ejemplos, como la ley que obligaba a la cesión de respiradores durante la pandemia, para justificar y argumentar esta iniciativa se ha apoyado en la base legal de una ley en desuso aprobada durante la Segunda Guerra Mundial para inmigrantes que llegaban en ese contexto.

"El presidente Trump y la secretaria (de Seguridad Nacional, Kristi) Noem tienen un mensaje claro para quienes están en nuestro país ilegalmente: Márchense ahora", aseguró la portavoz de dicho departamento, Tricia McLaughlin, para dejar una afirmación que no queda claro si se trata de ironía o realmente iba en serio: "Si se van ahora, podrían tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano".