Trump vuelve a lanzar amenazas sobre Venezuela: "Está creándonos un tremendo problema... no lo vamos a consentir"

Donald Trump ha vuelto a amenazar a Venezuela en las últimas horas. El presidente estadounidense ha asegurado este miércoles que Venezuela creó a Estados Unidos un "tremendo problema" con relación al tráfico de drogas y la inmigración irregular. Además, ha añadido que "no vamos a consentirlo más", y los supuestos narcotraficantes que mataron ayer "no lo van a volver a hacer".

"Venezuela ha actuado muy mal, tanto por el tema de las drogas como por enviar a algunos de los peores criminales del mundo a nuestro país", ha asegurado el presidente. "Vacían sus cárceles en Venezuela y los envían hacia Estados Unidos. Y ese es parte del problema que tenemos. Estamos acabando con ellos, nos estamos deshaciendo de ellos rápidamente, pero han causado un problema tremendo", ha agregado ante los periodistas que se encontraban en el despacho Oval.

El mandatario fue preguntado por el "ataque letal" que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo en aguas del mar Caribe contra una lancha supuestamente perteneciente a la organización criminal Tren de Aragua, en la que fallecieron once "narcoterroristas". "En el barco había enormes cantidades de drogas. Tenemos grabaciones de ellos hablando. Eran cantidades masivas de drogas entrando a nuestro país para matar a mucha gente, y todos lo entienden perfectamente", ha aseverado Trump sobre la embarcación atacada.

"No lo volverán a hacer. Y creo que muchas otras personas tampoco lo harán (el transporte de drogas). Cuando vean ese video, van a decir: 'Mejor no hacemos esto'", ha proseguido el presidente estadounidense. "Tenemos que proteger a nuestro país, y lo vamos a hacer. Venezuela es muy mal actor", ha asegurado. "No vamos a tolerarlo más. Venezuela es unos de los peores actores en todo el grupo, y tenemos un grupo de actores bastante malos ya".

El momento en el que Estados Unidos ataca un barco de Venezuela y mata a sus 11 tripulantes La Casa Blanca ha compartido este vídeo en el que según Trump se muestra el ataque del ejército estadounidense a una lancha de narcotraficantes venezolanos. "El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate", afirmó Trump en su red social.

Trump ha reiterado este martes que la embarcación que, según él afirmó, transportaba drogas, había sido abatida y compartió un video del Comando Sur del Ejército estadounidense en el que se observaba como atacaban a la embarcación, una pequeña lancha. De este modo, Estados Unidos está llevando a cabo un despliegue militar en el mar Caribe sin precedentes para combatir el tráfico de drogas, algo que normalmente se aborda con cooperación de inteligencia con autoridades locales o intervención no letal de la Guardia Costera.