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Irán rechaza la propuesta de alto el fuego y presenta un plan a EEUU para poner fin a la guerra
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Irán rechaza la propuesta de alto el fuego y presenta un plan a EEUU para poner fin a la guerra 

El régimen de Teherán se niega a la oferta hecha por Pakistán como mediador y lanza su propia propuesta para alcanzar una paz completa con EEUU.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
El presidente de EEUU, Donald Trump, y el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en sendas imágenes de archivo.
El presidente de EEUU, Donald Trump, y el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en sendas imágenes de archivo.Getty Images / Reuters

Irán rechaza un alto el fuego y se mueve hacia el final de la guerra con una propuesta de acuerdo a EEUU para sellar la paz de forma definitivo.

El régimen de Teherán ha comunicado su negativa al plan de cese temporal del conflicto, planteado por Pakistán a instancias de Washington. Frente a un escenario que consideran inútil, Irán insiste en que la única salida viable es el fin permanente de la guerra, siempre que el mismo "tenga en cuenta sus propias consideraciones". 

La agencia nacional IRNA adelanta que el régimen ha enviado una propuesta de diez puntos a EEUU. Entre las condiciones exigidas por el país asiático se encuentran el fin de las hostilidades en toda la región, el establecimiento de un protocolo para el paso seguro de embarcaciones por el estrecho de Ormuz, hoy bloqueado de forma casi total por Teherán y el levantamiento de las sanciones contra el gobierno y la economía iraníes. 

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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