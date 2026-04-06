Irán rechaza la propuesta de alto el fuego y presenta un plan a EEUU para poner fin a la guerra
El régimen de Teherán se niega a la oferta hecha por Pakistán como mediador y lanza su propia propuesta para alcanzar una paz completa con EEUU.
Irán rechaza un alto el fuego y se mueve hacia el final de la guerra con una propuesta de acuerdo a EEUU para sellar la paz de forma definitivo.
El régimen de Teherán ha comunicado su negativa al plan de cese temporal del conflicto, planteado por Pakistán a instancias de Washington. Frente a un escenario que consideran inútil, Irán insiste en que la única salida viable es el fin permanente de la guerra, siempre que el mismo "tenga en cuenta sus propias consideraciones".
La agencia nacional IRNA adelanta que el régimen ha enviado una propuesta de diez puntos a EEUU. Entre las condiciones exigidas por el país asiático se encuentran el fin de las hostilidades en toda la región, el establecimiento de un protocolo para el paso seguro de embarcaciones por el estrecho de Ormuz, hoy bloqueado de forma casi total por Teherán y el levantamiento de las sanciones contra el gobierno y la economía iraníes.