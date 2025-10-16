Ucrania coge el ejemplo de los "caminos de la muerte" para aplastar por completo un nuevo avance de Rusia

Novedades importantes desde el campo de batalla en Ucrania. Las fuerzas ucranianas han desplegado sus mejores unidades de drones al este de Pokrovsk, en el óblast de Donetsk, con el objetivo de detener las rutas logísticas rusas.

De esa forma, las tropas del país presidido por Volodímir Zelenski están tratando de establecer caminos de la muerte que se conviertan prácticamente en intransitables para los soldados y vehículos rusos.

Tal y como recoge el medio de comunicación de origen ucraniano Euromaidan Press, los operadores ucranianos de drones están llevando a cabo una campaña a gran escala con ataques de precisión con la que se busca acabar con la logística rusa en la zona.

Esta situación está provocando que el intento de avance por parte de las fuerzas rusas en el este de Pokrovsk se esté viendo completamente aplastado por los drones de las tropas ucranianas.

"A medida que las fuerzas ucranianas de drones establecen lo que los soldados sobre el terreno ahora llaman caminos de la muerte, la ofensiva rusa ha entrado en una nueva fase de colapso", aseguran desde el citado medio de comunicación.

Estos nuevos caminos de la muerte creados por Ucrania recuerdan a lo que ya ocurrió en el flanco occidental de Pokrovsk, donde toda la ofensiva rusa se desmoronó bajo la presión de los vehículos no tripulados ucranianos. Esos ataques con drones paralizaron la logística rusa y sepultaron las capacidades del país dirigido por Vladímir Putin para realizar acciones ofensivas.

Según informa Euromaidan Press, la actual campaña ucraniana de ataques con drones "ha obligado al ejército ruso a replantearse por completo sus tácticas. La vigilancia constante, la interceptación de convoyes a larga distancia y los ataques de precisión contra camiones de combustible y munición han dejado a los comandantes rusos incapaces de sostener operaciones ofensivas a gran escala".