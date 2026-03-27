Ucrania destruye con un dron de 100.000 dólares un rompehielos ruso de 222 millones: el barco, el único del mundo armado con misiles de crucero de 2.000 km de alcance, lleva años en construcción

Un militar ucraniano se prepara para lanzar un dron durante la guerra en Ucrania

Exitoso ataque lejano de Ucrania contra Rusia. El país dirigido por Volodímir Zelenski ha logrado alcanzar un astillero situado en el óblast de Leningrado, en el oeste de Rusia, a casi 1.000 kilómetros de distancia.

Allí se encontraba el buque patrullero rompehielos Proyecto 23550, de 114 metros de eslora. El mismo pertenece a la agencia rusa de seguridad fronteriza y ha quedado seriamente dañado como consecuencia de la ofensiva ucraniana.

En concreto, el medio de comunicación ucraniano Euromaidan Press precisa que en las imágenes posteriores al ataque se puede observar a la embarcación "escorada peligrosamente en su muelle".

El buque afectado es uno de los cuatro rompehielos de combate que Rusia está construyendo para tratar de dominar militarmente las rutas marítimas del Ártico. La embarcación es la única de su tipo que puede equiparse con misiles de crucero Kalibr, los cuales tienen un alcance de 2.000 kilómetros.

El certero ataque del ejército ucraniano habría sido llevado a cabo con al menos un avión deportivo de uso civil que las fuerzas ucranianas modificaron para convertirlo en un bombardero autónomo, es decir, un dron de combate.

El bombardero ucraniano cuesta 2.200 veces menos que el barco ruso

Lo interesante, más allá de que sea el primer ataque ucraniano exitoso contra un buque ruso situado en el Báltico, es que el avión utilizado tiene un coste de 100.000 dólares. Según el medio de comunicación ruso Kommersant, el coste de construcción del buque rompehielos de combate ruso asciende a 222 millones de dólares. Por lo tanto, el bombardero utilizado por Kiev en el ataque cuesta 2.200 veces menos que el barco alcanzado.

En relación a esta ofensiva lejana contra Rusia, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha expresado que "las Fuerzas de Defensa de Ucrania continuarán atacando objetivos enemigos importantes tanto en los territorios de Ucrania temporalmente ocupados como en el territorio de la Federación Rusa hasta que cese por completo la agresión armada contra Ucrania".