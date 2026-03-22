Ucrania derriba un helicóptero ruso de 16 millones con un minidron de fibra óptica en Donetsk

Aunque los ojos del mundo entero están volcados en el conflicto desatado en Oriente Medio, la invasión a Ucrania continúa y parece no tener fin en el futuro cercano. Los movimientos militares de ambas partes siguen siendo una constante en el campo de batalla.

La tecnología sigue siendo clave en la dinámica de la guerra moderna. Prueba de ello es el reciente hecho registrado en territorio ucraniano. Se conoció que un dron ucraniano logró destruir un helicóptero de ataque ruso. El hecho ocurrió en las inmediaciones de Pokrovsk, una ciudad ubicada en el óblast de Donetsk al sureste de Ucrania.

Conforme a lo expuesto por el medio local, Kyiv Post, la 59.ª Brigada de Asalto Independiente de las Fuerzas de Defensa de Estados Unidos (USF) llevó a cabo dicha ofensiva, consiguiendo derribar un helicóptero modelo Ka-52 utilizando un vehículo aéreo no tripulado.

Las fuerzas ucranianas confirmaron el ataque

El comandante de las USF, Robert “Madyar” Brovdi, confirmó el éxito de la operación a través de Telegram. "El avión enemigo Ka-52 y su tripulación, que intentaron evacuar, fueron eliminados por los USF Birds en la región de Donetsk", publica. E incluso adjunto videos de la acometida.

La propia unidad militar, por la misma red social, ratificó lo sucedido. “Hoy derribamos un helicóptero enemigo por segunda vez. Esta vez un Ka-52. Esto ya no es casualidad. Es el resultado del trabajo coordinado y la habilidad de nuestros hombres”, expresa.

“Una máquina valorada en unos 16 millones de dólares fue destruida por un pequeño dron en manos de un piloto experimentado", añade el comunicado.

Cabe mencionar que el Ka-52 “Alligator” es un helicóptero de combate con una capacidad de dos personas. Puede alcanzar velocidades de hasta 310 km/h, tiene un alcance de hasta 550 km y opera a altitudes de hasta de 5,5 km.

Su armamento incluye un cañón de 30 mm, misiles guiados antitanque (ATGM), cohetes no guiados, misiles Igla-V y armas ligeras. El coste del aparato ronda entre los 16 y 25 millones de dólares.