Ucrania esconde un as en la manga con sus tierras raras negociadas con EEUU

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, confirmó este martes que están trabajando con Estados Unidos en la elaboración de un nuevo acuerdo sobre tierras raras, después del último borrador entregado por Washington y en medio de reproches entre las partes de querer dar marcha atrás en lo ya pactado.

El exdirector ejecutivo de Naftogaz -la compañía nacional de petróleo y gas de Ucrania-, Andriy Kobolyev, argumentó que el acuerdo sobre tierras raras propuesto por Estados Unidos no es un "desastre" para Ucrania. De hecho, ha afirmado en el medio The New Voice of Ukraine que, si se aborda con prudencia, podría abrir nuevas oportunidades significativas.

"La táctica de la actual administración estadounidense es bien conocida: se llama 'anclaje'. Trump plantea una exigencia inicial extrema para encuadrar las negociaciones a su favor. En este caso, la exigencia es que Ucrania considere toda la ayuda estadounidense como una obligación financiera, ya sea un préstamo o una inversión, da igual", explicó.

“Como mucho, vale la pena enviar este borrador de acuerdo a un bufete de abogados estadounidense de alto perfil (preferiblemente del grupo republicano) para que lo analice a nivel molecular", añadió.

Kobolyev enfatizó que, hasta ahora, las reacciones del público han pasado por alto el punto clave. "Ni una sola vez he visto a nadie mencionar que esta situación nos presenta dos enormes oportunidades que no se encuentran fácilmente", aseguró.

En primer lugar, destacó que asegura "el mejor socio posible para el desarrollo de los recursos minerales de Ucrania". "Desde su independencia, Ucrania se ha quedado atrás en este ámbito precisamente por la falta de una asociación de este tipo. Ahora tenemos una oportunidad real de construirla. Por ejemplo, el desarrollo conjunto podría centrarse en la plataforma del Mar Negro, algo que nunca podríamos explorar por nuestra cuenta. Con los estadounidenses, sí podríamos. Y si quieren el 50% de los ingresos futuros de su explotación, sigue siendo un buen acuerdo para Ucrania", dijo.

En segundo lugar, plasmó la posibilidad de "convertir a las empresas estadounidenses en inversores de activos ucranianos, haciendo de su protección militar una prioridad de la política exterior de Estados Unidos".

"El mero hecho de que este acuerdo nos haya sido impuesto no es una tragedia ni un presagio de desastre. Al final, Ucrania podría obtener grandes beneficios si actúa con competencia y prudencia", afirmó Kobolyev.