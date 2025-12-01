'The Wall Street Journal' lanza una alerta cruenta: Rusia toma la delantera con el uso de las armas más letales de la guerra

Un militar, manipulando un control de dron, en una imagen de archivo

La guerra de Ucrania va a marcar un antes y un después en la doctrina militar moderna debido a la utilización masiva de drones para realizar precisos ataques a distancia contra el enemigo.

Como consecuencia de su importancia en el campo de batalla, la fabricación y el desarrollo tecnológico de drones se han convertido en una de las principales prioridades tanto para la industria armamentística rusa como para la ucraniana.

En ese sentido, el prestigioso medio de comunicación The Wall Street Journal ha lanzado una alerta a las fuerzas ucranianas: Rusia ha tomado la delantera en el uso de estas armas, que se han convertido en las más letales (y temidas) de la guerra de Ucrania.

"La creciente destreza de Rusia para atacar las líneas de suministro ucranianas con drones es el cambio más importante en la guerra en 2025", subrayan desde el mencionado medio, citando a combatientes ucranianos que se encuentran en primera línea del frente.

Por lo tanto, más allá de las ganancias territoriales que han podido obtener las tropas rusas, la gran diferencia en el conflicto armado respecto a hace un año es que ahora Moscú domina en lo referente a la 'guerra de drones'.

En ese sentido, desde The Wall Street Journal recuerdan que "durante la mayor parte de los casi cuatro años que dura la guerra, Ucrania ha tenido una clara ventaja en cuanto a drones de combate, utilizando tácticas y tecnología innovadoras para compensar la mayor fuerza humana de Rusia".

Sin embargo, este otoño todo ha cambiado. Ahora, los drones rusos superan a los vehículos aéreos no tripulados ucranianos en posiciones clave del frente. Además, las fuerzas rusas están usando tácticas mejoradas que están poniendo en serios aprietos a Ucrania para mantener abastecidos a sus soldados situados en primera línea.

Proporción de 10 a 1 en la lucha por Pokrovsk

Un buen ejemplo de esa nueva situación en el ámbito de los drones es la lucha por la ciudad de Pokrovsk, en la región ucraniana de Donetsk. Los vehículos aéreos rusos presentes en la zona superan a los ucranianos en una proporción de 10 a 1.

"Esta tendencia no augura nada bueno para la capacidad de Ucrania de mantener su posición en 2026, a menos que las fuerzas ucranianas encuentren respuestas a las capacidades mejoradas de Rusia", advierten desde The Wall Street Journal.