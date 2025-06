Ucrania se integra en el sistema de aviación de la OTAN: los aviones coordinarán sus acciones con los aliados

Ucrania ha firmado un acuerdo de licencia con la OTAN para el uso de la Interfaz del Sistema CRC (CSI), un software no comercial esencial de la red de defensa aérea y de misiles de la Alianza que permite una coordinación digital perfecta entre aviones de combate, sistemas de defensa aérea y centros de comando.

Así lo anunció la viceministra de Defensa para la Digitalización, Kateryna Chernogorenko, quien ha señalado que esto fue posible gracias a la Oficina Gubernamental de Coordinación de la Integración Europea y Euroatlántica del Ministerio de Defensa de Ucrania, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Fuerza Aérea y los socios internacionales de Ucrania.

Este software es un elemento del sistema de control de combate que utiliza el protocolo de transmisión de datos Link-16, al que Chernogorenko llamó el "Wi-Fi militar" de la OTAN, según ha informado The New Voice of Ukraine. Así, proporciona control de aeronaves, incluidos F-16 y Mirage 2000, y activos de defensa aérea proporcionados como asistencia militar internacional.

Este componen es utilizado por la mayoría de los países de la OTAN, por lo que su implementación garantizará la plena compatibilidad con los socios. Hasta mayo de 2025, Ucrania había recibido aproximadamente 20 de los 85 cazas F-16 prometidos por Occidente, y se esperan más entregas durante lo que queda de año.

Además, en febrero, Francia transfirió los tres primeros cazas Mirage 2000−5F a Ucrania. En total, está previsto que transfiera hasta 12 aviones de este tipo.

El 22 de febrero, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, después de una conversación con el primer ministro holandés, Dick Schoof, anunció que se espera que el suministro de cazas F-16 continúe en 2025. El 26 de mayo, se informó que los últimos F-16 destinados a Ucrania habían salido de los Países Bajos.

