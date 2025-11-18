Ucrania pilla desprevenidos a los soldados rusos en medio de la niebla con un nuevo tipo de robot

La densa niebla que lleva días cubriendo el frente oriental ha obligado a las fuerzas ucranianas a improvisar. Sin visibilidad para operar sus habituales drones aéreos, una brigada recurrió a una alternativa poco habitual: robots terrestres capaces de detectar movimientos enemigos en condiciones extremas. Según la 93.ª Brigada Independiente de Fusileros, estos vehículos no tripulados resultaron decisivos en la localidad de Rusin Yar, cerca de Pokrovsk, donde Rusia intenta cerrar el cerco.

El mal tiempo había dado alas al Kremlin. Con los drones ucranianos prácticamente “ciegos”, las tropas rusas avanzaron confiando en que la meteorología jugaría a su favor. Sin embargo, la brigada asegura que sus nuevos sistemas robóticos terrestres, desplegados discretamente en la retaguardia, lograron identificar las columnas enemigas que se aproximaban.

Esa detección temprana permitió que los equipos ucranianos activaran sus drones FPV —los de visión en primera persona— para atacar a los soldados que avanzaban entre la niebla. La unidad difundió un vídeo en el que uno de estos UGV localiza un blindado ruso, seguido de varias grabaciones de drones kamikaze golpeando vehículos o lanzando granadas sobre infantería.

La combinación de robots terrestres y drones aéreos podría marcar un punto de inflexión en un frente donde el clima condiciona prácticamente cada operación. “La niebla es la niebla”, reconocía esta semana un piloto ucraniano, que admite que todavía no existe una solución fiable para volar en estas circunstancias. Por eso, algunos mandos insisten en recurrir más a la artillería cuando las condiciones meteorológicas bloquean el uso de drones.

En los últimos días, Rusia ha aprovechado esta ventana para empujar hacia Pokrovsk con mayor intensidad. El presidente Volodímir Zelenski alertó de que sus tropas están en clara desventaja numérica —ocho a uno, según sus estimaciones— y que los ataques se han incrementado precisamente porque el clima facilita el avance enemigo.

Aunque Moscú había estado operando con pequeños equipos de infiltración para evitar ser detectado, la niebla permitió un breve regreso a asaltos más mecanizados, con soldados desplazándose incluso en vehículos civiles, según vídeos difundidos desde la zona. Sin embargo, esta táctica no se ha mantenido: brigadas ucranianas informaron este fin de semana de que las fuerzas rusas han vuelto a operar en grupos reducidos de dos o tres combatientes.

Pilotos de drones consultados por medios internacionales confirman esa tendencia. La semana pasada, las unidades rusas que se observaban eran más numerosas; hoy, la infiltración vuelve a fragmentarse. En un frente dominado por la meteorología, la tecnología y los movimientos pequeños, la niebla no solo ha alterado los ataques: también ha abierto la puerta a que Ucrania ponga a prueba un nuevo tipo de robot en pleno combate.