El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania (FIS), Oleg Ivashchenko, aseguró en una entrevista con Ukrinform que Bielorrusia no posee armas nucleares ni el llamado sistema Oreshnik, según ha informado The New Voice of Ukraine.

"Hay sistemas de lanzamiento, eso es cierto. Hay aviones, hay misiles balísticos de corto alcance Iskander. Pero no hay armas nucleares en Bielorrusia. Eso es un hecho”, afirmó. Ivashchenko señaló que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, afirmó que el país tendrá un sistema Oreshnik para finales de año.

"Pero eso suena más a ilusiones. Por ahora, no existe tal sistema y es improbable que aparezca", enfatizó el jefe de la inteligencia ucraniana. Además, añadió que el ejército bielorruso actualmente no es capaz de librar un combate a gran escala.

Ivashchenko añadió que aproximadamente 2.000 soldados bielorrusos están estacionados cerca de la frontera con Ucrania, pero solo para distraer a las fuerzas ucranianas en la guerra ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putim, hace ya más de tres años.

"En otras palabras, su fuerza de combate es limitada. Incluso antes de la guerra, no eran capaces de realizar operaciones ofensivas, y su personal no está moralmente preparado para ello", expresó.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.