Ucrania rebaja la euforia de EEUU sobre sus tierras raras: no firmará el acuerdo si no se cumple esta demanda

Después de unas tensas negociaciones, en las que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había rechazado la propuesta de su homólogo estadounidense, Donald Trump, parecía que todo había llegado a su fin. Fuentes del Gobierno de Zelenski anunciaron el lunes que ambos países habían alcanzado un acuerdo para que Ucrania ceda el 50% de los beneficios por la explotación de sus tierras raras a EEUU.

Sin embargo, todavía no se va a materializar dicho acuerdo. El primer ministro ucraniano, Denís Shmigal, ha declarado este miércoles que solo se ha delineado una "variante final" del acuerdo, pero ha insistido en que Kiev no firmará ningún compromiso que no incluya garantías de seguridad por parte de Washington.

"No consideramos firmar ningún acuerdo sin garantías de seguridad", ha dicho Shmigal a un televisión local citado por la agencia pública de noticias de Ucrania, Ukrinform.

El jefe del Gobierno ucraniano ha precisado que ambas partes han consensuado "una variante final" del acuerdo. "A día de hoy el acuerdo se llama 'Acuerdo sobre el establecimiento de normas y condiciones para la inversión en un fondo de reconstrucción de Ucrania'", ha explicado. "De hecho es un acuerdo preliminar que determina las acciones jurídicas para la futura creación de un fondo de inversiones para la reconstrucción de Ucrania", ha añadido.

El primer ministro ha declarado que Ucrania y EEUU tendrán los mismos derechos y obligaciones en el fondo, tanto en la toma de decisiones como a la hora de contribuir con capital. "El punto 10 del convenio también habla sobre cómo el acuerdo sobre el fondo es un elemento integral de la arquitectura de acuerdos bilaterales y multilaterales, y también de los pasos concretos para conseguir una paz duradera y reforzar la estabilidad económica y de seguridad", ha apostillado.

Shimgal hizo estas declaraciones después de que fuentes oficiales ucranianas dijeran anoche a varios medios que se había alcanzado un acuerdo. Trump confirmó la inminencia de ese consenso y dijo que Zelenski estará en Washington el viernes para firmarlo. Según la versión final del acuerdo a la que tuvieron acceso los medios, este no incluye las garantías de seguridad por parte de EEUU que volvió a reclamar este miércoles Shmigal.