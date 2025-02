Ucrania rechaza la propuesta de Estados Unidos de donar el 50% de su gran riqueza natural

Volodímir Zelenski no tiene intención de compartir sus tierras raras con Estados Unidos, al menos por el momento. AP y The New York Times (NYT) aseguran que el presidente ucraniano ha rechazado una propuesta de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de adquirir alrededor del 50% de los derechos de los minerales de tierras raras ucranianas a cambio de su ayuda en la guerra contra Rusia.

Ucrania posee 109 importantes yacimientos minerales, incluidos titanio, tierras raras y gas natural. Algunos de estos recursos se encuentran en zonas ocupadas por Rusia o en primera línea del frente. Su valor total sigue siendo incierto debido a la invasión rusa en curso y a los obstáculos regulatorios. A principios de 2024, la empresa estatal de energía Naftogaz informó de más de 500 millones de dólares en beneficios, lo que pone de relieve la importancia económica del sector.

El NYT asegura que la oferta presentada por el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, ofrecía al país una participación significativa en los depósitos minerales de Ucrania, incluidos litio, uranio y grafito. Un funcionario ucraniano y un experto en energía, que han hablado de forma anónima con el medio estadounidense, afirman que la propuesta también contemplaba el acceso a los recursos de petróleo y gas de Ucrania.

No protege los intereses ucranianos

Según el acuerdo, EEUU reclamaría la mitad de las ganancias de Ucrania por la extracción de minerales y las ventas de recursos. Sin embargo, Zelenski, quien anteriormente expresó su apertura a aprovechar los recursos naturales de Ucrania en las negociaciones con los aliados, confirmó públicamente su rechazo al acuerdo durante una conferencia de prensa en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"No dejé que los ministros firmaran un acuerdo relevante porque, en mi opinión, no está preparado para proteger nuestros intereses", declaró el líder ucraniano, según AP. Al parecer, la propuesta estadounidense no tenía en cuenta cómo proteger los yacimientos en caso de que Rusia continúe agrediendo a Ucrania.

A pesar de rechazar la propuesta inicial, Kiev ha optado por revisarla y preparar una contraoferta. Zelenski tenía previsto presentarla durante su reunión con el vicepresidente estadounidense JD Vance en Múnich, pero parece que finalmente no lo hizo. La fuente consultada por AP se limita a decir que la reunión fue "muy buena" y "sustantiva", y Vance dejó claro que el principal objetivo de EEUU era lograr una paz durader.