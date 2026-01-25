Los tanques rusos se esconden bajo tierra pero a los soldados se les olvida el detalle de apagar las radios

Aunque los gobiernos de Rusa y Ucrania se reunieron hace unas horas en Abu Dabi con el objetivo de ponerle fin al conflicto armado entre ambas naciones, hasta la fecha los movimientos militares por parte de ambas partes no cesan.

Dejando miles de muertos, tanto miembros activos de la guerra como ajenos a la misma. La Organización de las Naciones Unidas informa que a lo largo del 2025 fallecieron 2.514 civiles, y se registraron 12.142 heridos en Ucrania, un 31 % más que en 2024.

Según un artículo publicado por el medio especializado en el cubrimiento ucraniano, Euromaidan, las fuerzas militares rusas pretenden continuar expandiendo su invasión sobre el Donetsk, fijando como próximos objetivos las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, ambas ubicadas al este del Ucrania.

La estrategia defensiva

Ucrania atacó cuatro tanques y siete vehículos de combate de infantería rusos en sus refugios. "Sabemos que los rusos planeaban atacar nuestras posiciones con vehículos de combate de infantería", comenta un operador de drones por medio de la red social X el pasado lunes 19 de enero.

Detectar los vehículos rusos no es una tarea fácil. Se camuflan refugiándose bajo tierra, e incluso con la ayuda de drones equipados con visión nocturna y cámaras térmicas de detección de calor, el ejército ucraniano ha encontrado ardua dicha tarea.

Es por ello por lo que los ucranianos han optado por una estrategia de método de espionaje y recopilación de información alternativa, se trata de la inteligencia de señales. Consiste en escuchar las comunicaciones enemigas y triangular su ubicación basándose en las señales.

Cabe recalcar que no es la primera vez que Ucrania implementa esta táctica en el marco de la guerra rusoucraniana, en noviembre del 2025, el mismo operador de drones mencionado anteriormente manifiesta a través de las redes sociales que la inteligencia de señales, también denominada SIGINT, por sus siglas en inglés ha sido clave para concretar exitosamente una ofensiva. "Con la ayuda de SIGINT y otras herramientas, podemos destruir al enemigo", comparte en X.