Ucrania respalda a Zelenski: el Parlamento reafirma su legitimidad como presidente

Global Images Ukraine via Getty

La Rada Suprema ucraniana (Parlamento) ha aprobado este martes con 268 votos a favor y 12 abstenciones una resolución que proclama la necesidad de la continuidad del presidente Volodímir Zelenski al frente del país, y recuerda que la ley nacional prohíbe ir a las urnas mientras esté vigente la ley marcial.

La resolución menciona específicamente la necesidad de la continuación de la "dirigencia actual" del país y se adopta en el contexto de los llamamientos a Zelenski de la nueva administración estadounidense para que Ucrania convoque elecciones y después de que el presidente Donald Trump llamara "dictador" al líder ucraniano.

Zelenski terminó su mandato en mayo del año pasado y sigue al frente del país sin haber ido a las urnas al prohibir la ley ucraniana votar en tiempos de guerra. El Kremlin ha utilizado esta circunstancia para cuestionar su legitimidad, pero la resolución adoptada reitera que las elecciones se celebrarán cuando se haya firmado una paz "justa y sostenible" que ponga fin a la guerra con Rusia.

La propia Rada Suprema no consiguió aprobar el lunes la resolución al no lograr los votos suficientes para el cuórum. La diputada Yevguenia Kravchuk, del partido oficialista El Servidor del Pueblo, que tiene mayoría absoluta en la el Parlamento, ha explicado a EFE que muchos diputados no asistieron a la sesión.