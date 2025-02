Ucrania rompe el sueño americano de las tierras raras

Global Images Ukraine via Getty

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado en una reciente entrevista con CNN TURK que su país no está dispuesto a convertirse en un mero centro de materias primas y que cualquier inversión en la extracción de minerales debe estar acompañada de garantías de seguridad y beneficios para todas las partes.

En este sentido, afirma estar dispuesto a recibir inversiones con la condición de que se liberen los territorios ocupados y se protejan los recursos naturales. "No queremos ser un centro de materias primas para ningún continente. Ser amigo o socio no será un factor aquí. Está escrito en nuestra Constitución. Como presidente, no quiero violar la Constitución. Protegeré mis tierras y nuestros intereses", precisa.

El mandatario también explica que ha rechazado firmar un acuerdo conjunto con Estados Unidos sobre inversiones en la extracción de minerales de tierras raras, ya que dicho documento no incluía cláusulas que garantizaran la seguridad de Ucrania. "Sin garantías de seguridad, el acuerdo no sería justo. Si vamos a dar algo, debemos recibir algo a cambio", enfatiza.

Negociaciones fallidas

El 11 de febrero de 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Ucrania había "acordado en esencia" proporcionar a Estados Unidos acceso a minerales por valor de 500.000 millones de dólares a cambio de ayuda militar. Posteriormente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, visitó Kiev para discutir los términos de dicho acceso.

Ucrania revisó el borrador del acuerdo y lo presentó a la parte estadounidense. Sin embargo, las negociaciones entre el presidente ruso y el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, concluyeron el 14 de febrero en Múnich sin la firma de ningún acuerdo. Un día después, Zelenski explicó que Ucrania no suscribió el pacto con Estados Unidos porque no establecía un vínculo directo entre los ingresos generados por los recursos y las garantías de seguridad.

"No dejé que los ministros firmaran un acuerdo relevante porque, en mi opinión, no está preparado para proteger nuestros intereses", declaró el líder ucraniano.