Un ático para dos personas por una semana cuesta 300.000 euros y la indignación obliga al dueño a revelar qué hay detrás

El problema de la vivienda que asola a España con alquileres astronómicos mientras muchos jóvenes —y ya no tan jóvenes— no pueden independizarse o se encuentran atrapados en precio abusivos sin capacidad de ahorro no afecta solo a nuestro país. En Italia el fenómeno es similar y, como en España, se agrava ante los alquileres vacaciones, cuyas cifras también están por las nubes.

Irse de vacaciones a Italia es caro, pero no tan caro como el precio al que han puesto en alquiler vacacional un ático de lujo en la Piazza delle Erbe de Verona: una semana del 23 al 30 de agosto figuraba en Booking.com por un precio de casi 300.000 euros. Esta desorbitada cifra provocó una gran indignación y el propietario se vio obligado a explicarse.

Las calles empedradas de Verona entre edificios renacentistas invitan a soñar con una joven llamada Julieta y su amado Romeo, pero como la obra de los amantes adolescentes del inglés William Shakespeare, la historia de buscar vivienda en esta ciudad italiana tampoco tiene un final feliz para la mayoría, y menos si se busca algo en su plaza más antigua.

La oferta del ático con una habitación para dos personas, junto a la Torre del Lamberti y con vistas parciales a la Piazza delle Erbe se encuentra en la web de la plataforma de reservas, aunque según ha explicado el medio Il Gazzettino, el portal no permite reservar el alojamiento.

Ante el revuelo formado por el precio, el administrador de la propiedad aseguró por teléfono a la agencia de noticias ANSA que "ese precio tan elevado para una semana de estancia es completamente ilógico y se debe a un error de Booking.com".

"Estamos trabajando arduamente para resolver estas discrepancias. Desafortunadamente, últimamente hemos tenido problemas con Booking.com, incluyendo discrepancias en los precios y, en algunos casos, incluso cancelaciones de reservas", explicó.

La queja inicial provino de Codacons, la asociación de consumidores italiana, que, a pesar de las explicaciones del administrador, señaló que el mismo apartamento para uso individual se ofrece en sitios especializados por 267.809 euros, una cifra no muy inferior a la incorrecta en Booking.