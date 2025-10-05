Un barco acaba hundiéndose en pleno evento y el día del cumpleaños del propietario: "Todavía hay un vacío"

Un barco restaurante situado en el municipo italiano de Legnago, a orillas del río Adigio, ha sufrido un aparatoso accidente. Este ha ocurrido, precisamente, el día en que el propietario celebraba su 28 cumpleaños. La embarcación comenzó a hundirse lentamente llevándose consigo "un pedazo de la historia reciente" de la ciudad, según ha publicado el medio Corriere del Veneto.

"Todavía hay un vacío, pero comenzaremos de nuevo en una nueva ubicación", ha declarado el propietario, Monia Burato, de lo que se había convertido en un símbolo para los locales. "Un símbolo de Legnago, un lugar único que con los años se convirtió en un hogar, un sueño, una familia. Se hundió bajo el peso de un destino impredecible, llevándose consigo recuerdos, sacrificios, noches de insomnio, sonrisas y tanta pasión", añadió en redes sociales.

El barco, anclado en el dique, había sido alquilado en aquel momento para albergar los eventos del Premio de Circo Salieri. "Durante la tarde, se hundió lentamente, sin que nos diéramos cuenta de la gravedad de la situación. Cuando nos dimos cuenta de que ya había agua debajo, evacuamos a todos. Había unas setenta personas a bordo . Afortunadamente, nadie resultó herido, pero era una situación complicada", declaró el director artístico, Antonio Giarola.

Los bomberos llegaron al lugar, asegurando la zona y ayudando en las operaciones de rescate. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el restaurante terminó por hundirse del todo. Esto ha supuesto toda una conmoción en la región y la noticia circuló rápidamente en las redes sociales.

Muchos compartieron sus impresiones. "Un símbolo de Legnago ha desaparecido" o "Para nosotros, siempre será un lugar histórico, un lugar que todos hemos frecuentado al menos una vez" son solo algunas de las reacciones al accidente.