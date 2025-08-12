Un comerciante vuelve de sus vacaciones en Marruecos con un souvenir desagradable: una factura de 37.000 euros fruto de un error

Un hombre con cara de preocupado con un papel en la mano en una imagen de archivo.

Viajar es un placer, o al menos eso dicen. Sin embargo, algunos emprenden sus vacaciones con mucha ilusión pero estas se acaban truncando de la formas más inesperada. Un ejemplo de esto es lo que le ha ocurrido a un comerciante francés tras visitar Marruecos.

El hombre, de unos 60 años y propietario de un estanco, asegura que ajustó su plan de telefonía al viajar al extranjero fuera de la zona de la Unión Europea, donde no es necesario debido al roaming, que establece que las tarifas son las mismas que en el país de origen.

Sin embargo, al regresar a Francia se encontró con una desagradable sorpresa: una factura de teléfono e Internet de más de 37.000 euros. El hombre insiste en que tiene que tratarse de un error, pero la versión del operador es muy distinta, según ha informado la emisora France Info. Ahora, el comerciante considera emprender acciones legales.

"Toda la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana, me cobraron 250 euros cada dos minutos. No sé si entiendes lo que eso representa. Puedo trabajar varios años antes de ganarlo, así que me parece alucinante", explicó el afectado, Dominique Lefèvre.

El hombre aseguró que no tocó su teléfono durante la noche y que no fue informado adecuadamente con antelación. Una mañana se despertó con un SMS que le informaba de que su consumo ascendía hasta la astronómica cifra de 30.000 euros, según explicó.

Sin embargo, según la compañía de telefonía, el cliente sí había validado una autorización para exceder su límite, pero "recibió 16 SMS alertándole del consumo excesivo". "Por lo tanto, nuestro servicio de prevención de Orange tomó las medidas necesarias para asegurar que el cliente estuviera informado", comunicó el operador. Debido a esto, la factura sería válida, insistió la compañía.

Por ahora, Lefèvre ha contratado a un abogado y espera una conciliación. "Pagar una factura así, si tengo que pagarla, (...) financieramente es complicado", reconoció. Para evitar cargos excesivos fuera de la Unión Europa la mejor opción es desactivar los datos móviles y aprovechar la conexión wifi.