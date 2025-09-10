Un embajador israelí dice que da igual si los líderes de Hamás han sobrevivido porque habrá "próxima vez"

Además de acumular 'contradicciones' como aceptar una propuesta de alto al fuego y después bombardear a una de las partes de la negociación violando la soberanía del país que acoge las conversaciones para un alto al fuego, un alto funcionario israelí ha vuelto a ironizar y a dejar entrever que no solo no hay una sola fisura en la agresión cometida ayer por el Ejército de Israel. Sino que están dispuestos a volver a hacerlo, si bien sobrevuela la duda de si lo intentarían en suelo extranjero.

Esta ha sido la transparente afirmación del embajador de Israel en EEUU, Yechiel Leiter, durante una entrevista con el medio conservador y de corte republicano Fox News. El máximo responsable de la misión diplomática israelí en dicho país norteamericano fue preguntado por los resultados del bombardeo en Doha, la capital catarí, donde asesinaron a, al menos, 6 personas de la delegación de Hamás. Un ataque que Tel Aviv corrió a asegurar que era unilateral ante el malestar de su aliado Donald Trump en Washington.

En un principio anunciaron la muerte de líderes del grupo armado palestino, pero después trascendió un anuncio de Hamás de que entre los seis muertos no había nadie del equipo negociador -a pesar de que habían sido objetivo de un ataque con 15 cazas y 10 proyectiles contra una misma posición-. Entre los fallecidos están Abu Yahya, hijo del cojefe negociador Khalil al-Hayya, y Mohammed Al-Humaidi, miembro de las fuerzas de seguridad de Catar.

Leiter: "Ya lo superarán. Israel está cambiando para mejor"

Preguntado sobre las tensiones que ha generado el bombardeo en Doha con un aliado al que a Israel, históricamente, le ha costado el acercamiento -lo consiguió de la mano del primer mandato de Trump y con acuerdos económicos y comerciales-, el embajador israelí en EEUU ha admitido que "ahora mismo, podríamos estar sujetos a algunas críticas", pero a renglón seguido ha dejado entrever lo que piensa de las denuncias por haber violado el espacio soberano de un Estado a 1.500 kilómetros de Israel.

"Ya lo superarán. Israel está cambiando para mejor", ha asegurado Leiter, obviando que una parte creciente de los países árabes consideran que con dicha agresión es imposible lograr un acuerdo de paz o de alto al fuego con Israel -se propaga la vieja concepción de que Tel Aviv solo trata de ganar tiempo mientras reduce Gaza a escombros y se expande en la Cisjordania ocupada, donde no gobierna Hamás-.

Esa idea de que Israel no busca una tregua podría verse reforzada por las declaraciones de Leiter respecto a los líderes de Hamás que no resultaron asesinados en el ataque de ayer. El embajador ha dejado claro que eso es un asunto pendiente: "Si no los conseguimos esta vez, los conseguiremos la próxima vez".

