Un estratega de defensa sobre un futuro conflicto entre la OTAN y Rusia: sería más "rápido" que la guerra con Ucrania

Alemania tiene un claro objetivo: construir el ejército más poderoso de toda Europa. De hecho, fue el propio el canciller Friedrich Merz el que, en el mes de mayo, prometió a la ciudadanía crear el ejército convencional más potente del continente.

El motivo no es otro que la amenaza de que Rusia, en los próximos años, pueda decidir emprender una guerra contra la OTAN como la que inició en territorio ucraniano en febrero de 2022.

En ese sentido, Nicholas Drummond, estratega de defensa con sede en el Reino Unido, ha destacado que un conflicto armado entre el país presidido por Vladímir Putin y la Alianza Atlántica sería radicalmente diferente al que va camino de los cuatro años de duración en Ucrania.

El experto, en declaraciones a Newsweek, ha destacado que, en ese potencial escenario de guerra entre Rusia y la OTAN, no tendría por qué haber también un lento avance en el frente como está ocurriendo en Ucrania. "Es muy fácil sacar conclusiones erróneas de la guerra en Ucrania", ha advertido Drummond.

En concreto, el estratega de defensa ha pronosticado que en esa futura guerra Rusia ya se habría rearmado, lo que provocaría que la contienda, en sus primeras semanas, estaría marcada por una amplia utilización de la fuerza aérea.

Según Nicholas Drummond, una ofensiva militar rusa contra alguno de los miembros de la Alianza Atlántica sería más veloz que la que se ha visto en Ucrania. "Tendríamos una maniobra muy rápida contra Rusia si atacaran a un país de la OTAN", ha asegurado.

El especialista en defensa ha señalado que la estrategia rusa en un enfrentamiento directo contra la Alianza Atlántica sería radicalmente distinta a la utilizada en territorio ucraniano. "Veríamos un uso mucho mayor del poder aéreo y veríamos un uso mucho mayor de la fuerza en las primeras semanas de cualquier conflicto", ha subrayado Drummond.