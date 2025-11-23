Rusia lanza una nueva ofensiva volviendo a jugar con la ventaja de la niebla y el terreno

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) advirtió que las fuerzas rusas están aplicando una nueva “plantilla ofensiva” en el frente de Huliaipole, en el sureste de Ucrania, centrada en el uso de condiciones ambientales y ataques coordinados de pequeñas unidades para ganar terreno de forma gradual.

Según el organismo, Moscú combina bombardeos continuos, incursiones tácticas, misiones de infiltración y asaltos de grupos reducidos para presionar las defensas ucranianas, al tiempo que intenta rodear Huliaipole desde el norte y avanzar simultáneamente desde el noreste y el este.

Material geolocalizado fechado el 20 de noviembre indica que tropas rusas habrían tomado recientemente Vesele, un asentamiento situado al este de Huliaipole. De acuerdo con fuentes militares rusas, la operación estuvo a cargo del 114.º Regimiento de Fusileros Motorizados.

El ISW destaca que la niebla estacional, la vegetación y la configuración del terreno permiten a los soldados rusos evadir la detección por drones ucranianos, reduciendo la eficacia de la vigilancia aérea. Estas condiciones habrían sido clave también en los recientes avances rusos cerca de Velykomykhailivka, donde unidades pequeñas aprovecharon la baja visibilidad para capturar Hai y otras posiciones cercanas.

Los analistas consideran que esta combinación —cobertura natural, movilidad táctica y ataques de precisión por grupos compactos— se ha convertido en un elemento central de la ofensiva rusa en esta parte del frente.

El ejército ucraniano continúa desplegado en la zona, tratando de frenar los avances y ajustando sus operaciones de reconocimiento para contrarrestar los intentos rusos de sortear los drones. Pese a las dificultades impuestas por las condiciones ambientales, Kyiv asegura que mantiene líneas defensivas activas y capacidad de respuesta.

Finalmente, el ISW ha señalado que Rusia seguirá recurriendo a estas tácticas de “baja visibilidad” para conservar la iniciativa en el eje de Huliaipole mientras evalúa oportunidades para nuevas ganancias territoriales.