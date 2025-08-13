Un experto avisa que si terminan los combates en Ucrania, la seguridad de este país fronterizo cambiará significativamente

Vista de la nueva valla de contención en la frontera entre Finlandia y Rusia, a la altura de la localidad de Nuijamaa (Finlandia), en una imagen de archivo.

La reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump pone muchas hipótesis encima de la mesa. En especial, la ausencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en las negociaciones. El experto en guerra finlandés, Emil Kastehelmi, pone el foco en el reparto de territorio, pero también, en la seguridad de Europa tras el cese de hostilidades.

En declaraciones recogidas por el medio finlandés Iltalehti, el experto apunta a que "es muy poco probable" que Ucrania entregue la totalidad de la región del Dombás a Rusia "sin luchar". Además, asegura que "es muy poco probable que Rusia ceda algunos de los territorios conquistados".

Respecto a la cumbre organizada por la Casa Blanca del próximo viernes 15 de agosto, Kastehelmi cree que "Kiev no considerará los acuerdos como factibles o legítimos, si no participa en la reunión donde se deciden los asuntos importantes". Pero para Rusia, no se trata de áreas terrestres, sino de cambiar la arquitectura de seguridad de Europa para asegurarse a sí misma.

Según afirma el experto en el medio finlandés, la situación en Finlandia y los países bálticos no tiene por qué cambiar con el término de la guerra. Sin embargo, el Kremlin colocará "más fuerzas militares rusas" en la frontera con Europa. "Durante la guerra en Ucrania, Rusia ha establecido un gran número de nuevas unidades a nivel de brigada y ha ampliado sus fuerzas existentes", explica.

"Prepararse para un ataque convencional requeriría la transferencia de tropas de otros lugares a las fronteras de Finlandia y los países bálticos. Sin embargo, asegura que esto se trata de una estimación que describe diferentes escenarios, y los efectos finales "sólo serán visibles" a largo plazo.