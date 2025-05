Un experto europeo quita a Putin de la ecuación y pide planificar el futuro de Rusia

El nuevo canciller de centroderecha de Austria, Christian Stocker, ha propuesto una visión estratégica para las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, subrayando la necesidad de mantener las sanciones actuales y prepararse para un escenario político sin Vladímir Putin al frente del Kremlin.

"Rusia no es solo Putin. Rusia seguirá estando allí cuando él ya no esté en el poder. Los líderes no permanecen para siempre", ha afirmado en una reciente entrevista con el periodista de Euronews Sandor Zsiros, en el marco del Congreso del Partido Popular Europeo (PPE). Considera que, aunque el actual presidente ruso representa una amenaza directa por sus campañas de desinformación y acciones desestabilizadoras, Europa debe pensar a largo plazo.

Stocker insiste en que no hay condiciones para relajar las sanciones económicas, y que cualquier acuerdo de paz con Moscú debe respetar las condiciones impuestas por Ucrania. "No se debe imponer ningún alto el fuego o acuerdo de paz. Ucrania debe definir los términos", asegura, destacando que Putin no ha mostrado "ningún interés" en detener la guerra.

Respecto a la dependencia energética, el canciller asevera que Austria respalda los planes de la Comisión Europea para cortar lazos energéticos con Rusia: "No es prudente depender tanto de un solo proveedor, especialmente cuando la energía se convierte en una herramienta de chantaje".

Austria no se unirá a la OTAN

Por otra parte, el mandatario austriaco llama a replantear el sistema militar europeo: "Durante mucho tiempo, estuvimos bajo la ilusión de que la guerra era cosa del pasado en Europa... Pero ahora vemos que era un concepto erróneo". Aunque Austria se mantiene militarmente neutral, ha duplicado su gasto en defensa hasta el 2% del PIB y participa activamente en iniciativas europeas de adquisición conjunta de armamento.

Aun así, Stocker descarta unirse a la OTAN, afirmando que "la membresía no está en discusión", y que Austria seguirá invirtiendo "dentro del marco de su neutralidad", garantizando al mismo tiempo el control nacional sobre sus decisiones militares.

