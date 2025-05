Un general de la UE avisa del ataque sistemático de Putin contra el vecino de Ucrania

Giulio Paletta/UCG/Universal Images Group via Getty Images

El general Gheorghiță Vlad, jefe del Estado Mayor de la Defensa rumana, declaró al medio Digi24 que existen "muchos peligros generados principalmente por la Federación Rusa" para Rumania desde el comienzo de la guerra desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, contra Ucrania en febrero de 2022. Asi, habla de "perturbaciones electromagnéticas”, "minas flotantes" o "amenazas relacionadas con cables y tuberías submarinos".

Respecto a las amenazas de Rusia a Rumanía, el general aseguró: "Nos enfrentamos a problemas de perturbaciones electromagnéticas, y me refiero a suplantación de identidad y a movimientos del sistema GPS. No son cotidianos, pero, en general, tenemos desafíos semanales".

"Podría seguir hablando de las minas a la deriva. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, hemos descubierto 122 minas activas. Podría seguir hablando de las amenazas relacionadas con los cables y tuberías submarinos. Todavía existen muchos peligros, generados principalmente por la Federación Rusa", añadió.

El general ha dicho están listos para la retirada de las tropas estadounidene, pero ha aclarado que no hay señales de que esto vaya a suceder. "No mientras persista la amenaza rusa. Nuestra frontera con Ucrania es muy extensa, tenemos la frontera más extensa: 800 kilómetros. El peligro existe y no podemos cubrirlo, y ninguna nación del mundo puede cubrir toda esta zona con los medios antiaéreos a su disposición", afirmó.

En estos momentos, un total de más de 1.700 militares estadounidenses están desplegados en Rumanía, principalmente en Mihail Kogălniceanu, Deveselu y Câmpia Turzii, según el mismo medio.

