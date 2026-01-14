Matt, padre de un joven de 24 años, responde a la petición del creador de 'Adolescencia' recopilando cartas de padres de todo el mundo convertidas en un libro: "Quizá no habría sido tan duro con él"

El actor Stephen Graham, creador de la serie Adolescencia, ha propuesto a los padres de todo el mundo escribir una carta a sus hijos. Una selección de esas misivas se publicará en octubre de 2026 en un libro titulado Carta a nuestros hijos.

En concreto, lo que Graham pretende es que los padres puedan expresarle a sus hijos su visión y su experiencia acerca de la masculinidad. Uno de los objetivos es que los padres les digan a sus hijos aquello que nunca se han atrevido a decirles.

Matt, antiguo oficial de inteligencia militar británico de 50 años, es el padre de un joven de 24 años y ha decidido responder a la petición del creador de Adolescencia escribiéndole a su hijo una carta muy personal.

Tal y como recoge el medio de comunicación francés Franceinfo, el hombre ha subrayado en su misiva que la sensibilidad que tiene su hijo no tiene que ser vista como una debilidad sino como algo positivo.

La carta de Matt

"Querido Oliver, muchas veces he soñado con que pudiéramos sentarnos juntos, tomar una cerveza y contarte todo lo que voy a escribirte aquí. Espero que algún día lo hagamos. Pero como no te gusta hablar de lo que sientes, he preferido ponerlo todo por escrito. Podrás guardarla, releerla, reflexionar sobre lo que digo y espero que te reconforte", ha comenzado expresando Matt en la carta.

En relación a la personalidad de su hijo, Matt ha señalado que "es exactamente como yo a su edad. He intentado decirle todo lo que me hubiera gustado que me dijeran a mí, pero sin decirle lo que tiene que hacer".

"Quiero que sepa que ser sensible es algo bueno, que no es una debilidad y, sobre todo, que puede expresarse como hombre sin ser juzgado", ha destacado en su carta el padre, quien ha admitido que "en cierto modo, es una carta que también me he escrito a mí mismo".

"Los dos nos equivocamos"

En la misiva, Matt también ha recordado a su padre, con quien dejo de hablar a los 14 años. "¡Maldita sea! Tenía 49 años cuando murió, y en sus dos últimos años aprendí a conocerlo. Los dos nos equivocamos", ha lamentado.

"Vi sus debilidades, su culpa. Y si lo hubiera sabido cuando era más joven, quizá no habría sido tan duro con él. Lo rechacé porque pensaba que no me entendía. Pero, en realidad, era yo quien no lo entendía a él", ha añadido Matt respecto a la relación con su padre.