Un oficial de inteligencia ucraniano desvela el secreto para adaptarse a las operaciones de combate

Yuriy Zhukovets, explorador de la 103ª brigada independiente de la unidad de reconocimiento Metropolitano Andrey Sheptytskyi de las Fuerzas Armadas de Ucrania, desveló en una entrevista a Radio NV lo que le ayudó a adaptarse a las operaciones de combate en la guerra desatada en el país por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022.

"Tengo mucha suerte, porque el éxito realmente siempre depende de las personas que te rodean. Tuve algunos sargentos realmente geniales. En mi primer pelotón, había un gran sargento que tenía experiencia en combate y estaba dispuesto a ayudarme y enseñarme", dijo Zhukovets, según el medio The New Voice of Ukraine.

"Cuando llegué al Batallón 202 de la Brigada 103, también tuve un sargento muy bueno que me enseñó aún más. Hice trabajos de demolición con él cuando estábamos descansando y disparamos con armas más pesadas. Él invirtió mucho en mí", agregó.

Así, explicó que en sus primeras salidas iba con gente con experiencia y escuchaba sus consejos. "No tengo ningún problema en decir, 'soy comandante, soy teniente y tú eres sargento, ¿qué me vas a decir?'. No, no hay tales tonterías, así que en realidad fue más fácil para mí. Nosotros, pues, salimos y estuvimos de acuerdo. Se nota que tiene experiencia en combate, por lo que controló las primeras salidas, yo estaba al margen, aprobando decisiones y aprendiendo de él. Así que para mí estuvo bien", contó.

"Más tarde, cuando mejoré, me di cuenta de que, como jefe de pelotón, empecé a actuar por mi cuenta, dirigiendo todo por completo, y más tarde, como comandante de compañía, lo mismo", explicó el explorador. Zhukovets añadió que gracias a que tenía a su disposición a una persona experimentada con la que mantenía una relación de amistad, no tuvo "ningún problema ni pánico ni nada parecido".