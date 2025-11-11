Un preso recuerda tener casi 300 millones de euros, los reclama y es posible que el Gobierno los haya destruido

Los múltiples beneficios que ha traído la tecnología son innegables, pero esta a menudo ha llegado acompañada de una gran volatilidad, lo que ha caracterizado también a las criptomonedas. Un hombre de Estados Unidos ha experimentado en primera persona lo cerca que se puede estar de ser millonario a quedarse sin nada con este tipo de monedas digitales, aunque en este caso no por la fluctuación de su valor.

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos denegó la solicitud de Michael Prime para la devolución de casi 3.443 bitcoins, cuyo valor actual ronda los 345 millones de dólares (casi 300 millones de euros). El hombre, que fue detenido en 2019, reclamó después las criptomonedas que, según él, estaban almacenadas en un disco duro de su propiedad. Sin embargo, según ha informado el medio BFMTV, el Gobierno de EEUU lo destruyó, por lo que el dinero desapareció.

En el momento de su encarcelamiento, Prime declaró como "bienes" dos barcos, dos vehículos y "una pequeña cantidad de bitcoins" (entre 200 y 1.500 dólares). Tras esto, el Gobierno destruyó algunas de pertenencias personasl, entre ellas un disco duro externo de color naranja. Tras recuperar sus pertenencias después de salir de prisión, Prime nunca "informó al gobierno que uno de los discos duros contenía bitcoins de alto valor", dictaminó el tribunal de apelaciones.

Pero años después de su encarcelamiento cuenta una historia diferente: su disco duro externo naranja contenía en realidad 3.443 bitcoins, la criptomoneda más conocida y valiosa del mercado, con un valor de 345 millones de dólares al tipo de cambio actual. Prime reclamó esta suma de dinero al Gobierno de EEUU.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones no admitió su solicitud, ya que según concluyó sus declaraciones entre su ingreso y su liberación de prisión eran contradictorias. Pero, sobre todo, el tribunal señaló que "era demasiado tarde", ya que el disco duro ya no existía.

"No tenemos dificultad en concluir que el gobierno no habría destruido el disco duro si hubiera pensado que contenía millones de dólares en bitcoins", continuó el tribunal, y añadió que "dudaba" de la existencia de esas criptomonedas. Prime fue encarcelado por falsificación y suplantación de identidad.

En 2019, el precio del bitcoin rondaba los 10.000 dólares, en comparación con los aproximadamente 100.000 dólares que alcanzó a principios de este mes.