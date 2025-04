Una española acude a votar en Finlandia, decide el partido con un test parecido al de la revista 'Súper Pop' y le sale el peor candidato posible

La usuaria de TikTok @anna.matea ha compartido en su cuenta una anécdota sobre las recientes elecciones celebradas en Finlandia. En su vídeo, la chica relata con humor cómo descubrió que tenía una tendencia política muy diferente a la que esperaba al utilizar una herramienta de orientación al voto.

"Hemos tenido elecciones en Finlandia y teníamos que votar en dos diferentes", comienza relatando Anna. Cómo sabía bien a quién votar, recurrió a un test online diseñado para ayudar a los votantes a identificar a los partidos que más se ajusten a sus opiniones. "Es un test parecido al de la revista Superpop. Te hacen una pregunta y tú tienes tres respuestas y eliges la que más te guste", comenta.

La primera sorpresa llegó cuando completó el test correspondiente a los comicios municipales. "Me salen los candidatos y digo 'esto no puede ser'", señala. Para asegurarse de que no había sido un error, realizó el segundo test, pero ese solo ratificó lo que había concluido el anterior: "En el máximo de coincidencia me vuelven a salir los dos mismos partidos, y además en el mismo orden. Son candidatos diferentes, pero los mismos partidos".

"El primer partido era el partido cristiano y el segundo era el Perussuomalaiset, que es el de la derecha extrema. O sea, que además de monja, extremista. Hay que joderse", precisa entre risas.

Estos resultados la dejaron muy confundida, añade: "Lo de los cristianos no me lo explico. Yo fui a un colegio de monjas, hice mi comunión, mi confirmación... Todo muy correcto, pero después no volví a pisar una iglesia. Y me gusta ir a ver los belenes en Navidad y todas esas cosas, pero de ahí a que me salga el partido cristiano... Pues no".

"Me hizo mucha gracia lo de monja radical. Es que yo no me identificaba con ninguno de los cuatro candidatos que me habían salido. Yo de cristiana tengo poco", concluye.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.