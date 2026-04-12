Una estadounidense que vive en Madrid les escribe a sus compatriotas: "La admiración de los europeos hacia EEUU es ahora miedo y desdén"

La decisión unilateral del presidente de EEUU, Donald Trump, de atacar a Irán junto a Israel no ha sido apoyada por la mayoría de Estados miembros de la OTAN. Buena prueba de ello es que países como España e Italia le han prohibido al país norteamericano utilizar sus bases para nada que esté relacionado con los bombardeos contra Irán.

Esa negativa no le ha sentado nada bien a Trump, quien a lo largo de los últimos días ha puesto sobre la mesa la posibilidad de sacar a EEUU de la OTAN ante lo que entiende como una falta de apoyo por parte de sus aliados.

La percepción que muchos europeos tienen en estos momentos de EEUU es la de un país dirigido por alguien impredecible. Así lo ha advertido recientemente Amanda Sloat, profesora estadounidense en el campus de Madrid de IE University.

Sloat, quien fue asistente especial del presidente y directora sénior para Europa en el Consejo de Seguridad Nacional de EEUU durante la administración Biden, ha expresado, en un artículo de opinión en The Washington Post, que "los europeos consideraron durante mucho tiempo a Estados Unidos como la potencia indispensable (…) Ahora, la esperanza y la admiración han sido reemplazadas por el miedo e incluso el desdén".

Al respecto, la estadounidense ha destacado que "cada vez más europeos ya no consideran a EEUU un aliado fiable. Las razones son evidentes. El presidente ha amenazado con abandonar la OTAN, ha marginado a aliados en las negociaciones sobre el futuro de Ucrania, ha impuesto aranceles elevados a la Unión Europea y ha amenazado con anexionarse Groenlandia por la fuerza".

"Los europeos se preparan para la posibilidad real de un conflicto militar con su aliado más antiguo"

Según la profesora de IE University, todas esas acciones hostiles por parte de Trump "han llevado a los europeos a prepararse para la posibilidad real de un conflicto militar con su aliado más antiguo".

En ese sentido, Amanda Sloat ha subrayado que "una encuesta reciente ha revelado que una cuarta parte o más de los encuestados en algunos países, como Francia, Alemania y España, ven a EEUU como un rival o adversario".

Además, "otra encuesta ha hallado que una mayoría absoluta considera a Trump un 'enemigo' de Europa y la política exterior estadounidense como una 'recolonización', ha añadido la experta.