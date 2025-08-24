Una joven trabaja en su empresa "ideal", acaba tres meses de baja y su reflexión es para tomar mucha nota

Una mujer exhausta con la cabeza en el escritorio en una imagen de archivo.

Cada vez se vive más para trabajar en lugar de trabajar para poder vivir. Sin embargo, esta filosofía puede traer factura, y una muy grande si no se sabe gestionar. Así lo comprobó Annie Lu, una joven de 32 años que se desempeñaba en su trabajo "ideal", gerente de marketing de producto de la empresa Atlassian, con sede en Bellevue, Washington.

La contrataron a finales de 2022 y entonces pensó que había encontrado justo lo que buscaba para desarrollarse profesionalmente, según detalló ella misma en el medio Business Insider. Sin embargo, el estusiasmo inicial fue decayendo poco a poco a medida que la compañía seguía la tendencia de las grandes teconológicoas.

Tras reorganizaciones estructurales, reducciones de personal y recortes de costes mientras las prioridades de la empresa se orientaban hacia cambios a gran escala, Lu notó que ya no recibía proyectos creativos que se ajustaran a su especialidad. "Intenté aguantar, pero en 2025 sentí que mi cuerpo se resentía", dijo.

Fue en ese momento cuando se tomó una baja médica de 12 semanas y se dio cuenta de que su vida necesitaba un cambio y tomó la decisión más difícil de su carrera: renunció. "La vida es demasiado corta, y ningún salario ni puesto vale más que mi bienestar", reflexionó en el artículo.

Durante su baja por enfermedad se centró en su salud física: dormía más, llevaba una dieta equilibrada, hacía ejercicio y disfrutaba de actividades sencillas como escribir. En contra, la decisión de dejar su empleo en Atlassian supuso renunciar a un salario de seis cifras, opciones sobre acciones, generosos beneficios y un horario flexible. Pero ella ya no encontraba la motivación para lidiar con el estrés. "Sentí que estaba renunciando a algo bueno para ganar algo aún mejor", aseguró.

"No sé qué me depara el futuro, pero estoy disfrutando de esta etapa y de la libertad que me da", concluyó.