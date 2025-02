Una mujer obtiene la mejor nota del examen para ser funcionaria pública y acaba suspendiendo por 0,5 centímetros

Por medio centímetro. Esta es la distancia que separa a una trabajadora indonesia de convertirse en funcionaria pública en este país del sudeste asiático... tras haber logrado le mejor nota del examen en la oposición. Se trata de la historia de Tri Cahyaningsih que, por segunda vez y por motivos físicos, se queda fuera de una plaza pública.

Así lo recoge Tribun News en una información en la que explica que en esta ocasión, esta mujer que trabaja en una fábrica se quedó a las puertas de convertirse en funcionaria en el Ministerio de Derecho y Derechos Humanos indonesio. Logró una nada desdeñable puntuación de 476, con todo, fue el porcentaje más alto.

No obstante, Cahyaningsih se cayó de la oposición en la fase de prueba de salud, donde por su estatura no fue aceptada. "Me sentí muy decepcionada, sólo me faltaban 0,5 centímetros. Pero está bien, no es mi suerte", declaró la mujer.

Tercer problema en una oposición

Con todo, si se echa la vista atrás, no es la primera vez que esta trabajadora se ve en una situación complicada respecto a su deseo de ser funcionaria. Con titulación de educación secundaria, hace años se presentó a la prueba para ser guardia de prisiones, pero en ese caso suspendió ella las pruebas físicas, más allá de no contar con un requisito concreto sobre su fisionomía.

En lugar de darlo por perdido, se preparó para intentarlo de nuevo al año siguiente, inscribiéndose de nuevo en el examen. Sin embargo, se quedó embarazada y dio a luz, por lo que no pudo participar en la selección. Con el problema añadido de que esa era la última vez que podía presentarse, en este caso, por cuestiones de edad.