Varios muertos y heridos tras el accidente de un autobús turístico en una autopista de Nueva York

Trágico accidente de autobús en el estado de Nueva York. Un autocar turístico ha volcado en una autopista mientras se dirigía a la capital desde las Cataratas del Niágara, tal y como ha recogido la cadena británica BBC. Aunque no hay un balance oficial por el momento, entre las víctimas hay niños.

El medio británico, que ha contactado con la policía del Estado, informa que, más allá de las víctimas mortales, múltiples pasajeros han quedado atrapados. En total, 52 personas viajaban en el autobús. De momento, una decena de ellos ha sido trasladados a hospitales cercanos a la zona.

De acuerdo a los datos preliminares, el autobús perdió el control, entró en la mediana, y se estrelló contra una zanja. En las imágenes compartidas por el canal británico, se puede ver un enorme dispositivo de emergencias desplegado en la autopista y atendiendo a los afectados. Además, la policía ha informado que entre los pasajeros se encontraban extranjeros provenientes de la India, China y Filipinas. Por ello, se trasladan traductores al lugar.

El Departamento de Policía de Nueva York ha informado en sus redes sociales que los carriles de la autopista han quedado cerrados. "Se prevén grandes retrasos y rutas alternativas", advierten. Concretamente, la carretera es la Interestatal 90, y el kilómetro afectado el 48.

