Varios muertos y heridos en un ataque en Alemania

Varias personas murieron y otras resultaron heridas en un ataque en Lautlingen el domingo, una ciudad en el estado alemán de Baden-Wuerttemberg, según un informe del periódico alemán Bild.

Se cree que el atacante era un cazador, según el informe, que no especificó cómo fueron asesinadas las víctimas. La policía confirmó que hubo varias personas fallecidas, pero no especificó quiénes. El público en general no estaba en peligro, dijo un portavoz.

--Noticia en ampliación--