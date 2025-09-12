Un vecino ve una bandera en una torre de comunicaciones y los últimos informes de drones le hacen llamar a las autoridades

Un dron ruso yace en un campo tras caer en la aldea de Czosnowka, al este de Polonia, el 10 de septiembre de 2025

Los ciudadanos polacos se encuentran en una situación de alerta máxima después de que esta semana varios drones rusos hayan violado el espacio aéreo del país (algo que no es la primera vez que sucede desde el comienzo de la guerra de Ucrania).

Buena prueba de ello es lo que ha ocurrido en la ciudad polaca de Wysokie Mazowieckie. Un vecino vio una bandera con la hoz y el martillo colgada en una torre de comunicaciones, y lo ocurrido con los drones rusos le empujó a llamar a las autoridades pese a que en un primer momento lo que se le pasó por la cabeza era que se trataba de algún tipo de broma.

En declaraciones al medio de comunicación polaco Kontakt24, el hombre ha contado que "por la noche me di cuenta de que en el mástil había aparecido una bandera con la hoz y el martillo. Al principio pensé que se trataba de una travesura de algún gamberro, pero tras las noticias de hoy sobre los drones, decidí comprobar si realmente la había reconocido bien y resultó que tenía razón".

El incidente con la bandera colgada a gran altura en la torre de comunicaciones ha sido confirmado por el inspector Tomasz Krupa, portavoz de la Comandancia Provincial de la Policía en Białystok.

"Después de las 8 de la mañana, recibimos un aviso sobre la colocación de una bandera en un mástil de telecomunicaciones en la localidad de Wysokie Mazowieckie, en la calle Przemysłowa. En estos momentos se están llevando a cabo investigaciones y se está recopilando material probatorio para determinar el autor de este incidente", ha informado Krupa.

En ese sentido, el portavoz de la Comandancia Provincial de la Policía en Białystok ha detallado que "la bandera está colgada a gran altura en un mástil de telecomunicaciones, por lo que se necesita un equipo especial para retirarla".

