Un dron ruso entra volando "muy bajo" en este país fronterizo y nadie se da cuenta hasta que se estrella

El incidente que ha tenido lugar este miércoles de madrugada en Polonia sigue dando de qué hablar. En un maizal del pueblo de Osiny, en el este del país, se registró una explosión que, según las autoridades polacas, habría sido causada por un dron ruso.

El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha calificado lo ocurrido como una provocación contra la OTAN. "Rusia está provocando una vez más a los países de la OTAN tras los incidentes con drones que han tenido lugar en Rumanía, Lituania y Letonia", ha expresado, acusando al país dirigido por Vladímir Putin de haber protagonizado una decena de violaciones del espacio aéreo de esos países desde 2022, cuando se inició la guerra de Ucrania.

Tal y como recoge Business Insider, el general Dariusz Malinowski, comandante adjunto del Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia, ha destacado que pese a la explosión, no se detectó ninguna amenaza en el espacio aéreo polaco.

De hecho, Malinowski ha explicado que las defensas aéreas se pusieron en alerta precisamente esa noche debido al lanzamiento de una de las oleadas nocturnas de Rusia contra territorio ucraniano.

"Se activó todo el sistema de detección de objetivos. Además, se pusieron en estado de alerta las fuerzas y los medios para contrarrestar los misiles, y también se movilizó un helicóptero Mi-24, que patrulló la parte oriental, la parte ucraniana de nuestra frontera", ha detallado el comandante.

"No había ocurrido nada fuera de lo normal"

"No había ocurrido nada que nos indicara que algo estuviera fuera de lo normal", ha asegurado Dariusz Malinowski. Sin embargo, la realidad es que por la mañana las autoridades descubrieron que un dron había explotado en el mencionado maizal.

Respecto a cómo pudo no ser detectada la entrada del dron en el espacio aéreo polaco, el general ha informado de que las investigaciones preliminares apuntan a que el dron "volaba muy bajo".

Además, Malinowski ha resaltado que se desconoce si el dron entró de forma deliberada en Polonia o fue un accidente, como ocurrió en noviembre de 2022 con un misil de defensa aérea ucraniano que mató a dos personas en Przewodow.