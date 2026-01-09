Márquez, Pilieri y Guanipa: quiénes son los destacados opositores liberados en Venezuela

El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, autorizó este jueves la excarcelación de "un número importante" de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un operativo militar de Estados Unidos.

El anuncio lo hizo el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (que además es hermano de la nueva mandataria), y lo describió como una medida dirigida a "colaborar en el esfuerzo" de la "unión nacional" en el país. Aunque no especificó cuántos ni exactamente quiénes serían liberados. "El Gobierno bolivariano ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", comentó Rodríguez en un mensaje en video transmitido por el canal público TeleSur.

La ONG Foro Penal contabilizaba que había 806 presos políticos en las cárceles venezolanas hasta el 5 de enero de 2026; entre ellos, extranjeros o con doble nacionalidad, como los cinco españoles que van en el grupo de liberados anoche.

Tras la operación militar en la que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo llevaron a Nueva York para ser juzgado por presunto narcotráfico -cargos que Maduro rechaza-, funcionarios de EEUU han solicitado al Gobierno encargado, entre otras cosas, la liberación de los presos políticos, según una fuente cercana a un informe del Gobierno de Donald Trump que cita la CNN. Era una demanda clave de los opositores al chavismo, de la que nadie hablaba pero que se estaba tratando, pues, de forma soterrada.

Los primeros excarcelados confirmados en Venezuela son cinco ciudadanos españoles, al menos tres de los cuales habían sido detenidos tras la crisis poselectoral de 2024. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, confirmó en su cuenta de X que los cinco ya estaba volando de vuelta a España.

"Vuelan ya hacia España los 5 compatriotas liberados hoy en Venezuela. Pronto estarán en casa con sus seres queridos. He hablado con ellos para transmitirles mi alegría por su liberación", dijo el canciller.

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, afinó luiego que en la lista de excarcelaciones figuraría también el opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, pero aclaró que Foro Penal publicará en breve una lista oficial completa con todos los liberados. En tanto, en la noche del jueves los exdiputados opositores Enrique Márquez y Biagio Pilieri fueron excarcelados y se reunieron con sus familiares.

Se trata de rostros muy señalados de la oposición al oficialismo, tanto en tiempos de Hugo Chávez como en la década larga que llevaba en el poder Nicolás Maduro.

Estos son sus perfiles:

Enrique Márquez

El exdiputado Enrique Márquez (Maracaibo, 19 de mayo de 1963) fue detenido en enero de 2025, acusado por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello (uno de los hombres clave del chavismo), de estar involucrado en un intento de golpe de Estado en el país.

Anteriormente, Márquez fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre 2021 y 2023, en representación de la oposición

Fue candidato a las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024, por el partido Centrados. Fue, junto a Edmundo González (presidente electo del país desde el año pasado, según la disidencia), el único candidato en negarse a firmar un acuerdo con el Gobierno de Nicolás Maduro.

El 7 de enero de 2025, días antes de la juramentación presidencial, fue detenido por fuerzas de seguridad.

Es ingeniero eléctrico de formación pero ya entró en la vida política en la universidad.

Biagio Pilieri

Coordinador nacional del partido Convergencia Venezuela, Biagio Pilieri (Chivacoa, 8 de septiembre de 1965) fue detenido en agosto de 2024, en el medio de una ola de arrestos de opositores, después de las elecciones presidenciales en las que tanto el Gobierno de Maduro como la oposición se pronunciaron como ganadores.

Es periodista y empresario de origen italiano, fue alcalde del Municipio Bruzual desde 2000 y hasta 2004 y fue elegido en 2010 durante las elecciones parlamentarias de Venezuela por la Asamblea Nacional para ser el representante del Estado de Yaracuy. Participó en la campaña presidencial de Rafael Caldera, quien fue resultó elegido, en los años 1994 a 1999, antes de la era Chávez.

Era edil de Chivacoa cuando fue arrestado el 4 de febrero de 2009, acusado de malversación de fondos públicos, junto con otras tres personas. Ya en agosto de 2024, Biagio Pilieri, siendo integrante de la Plataforma Unitaria y coordinador nacional de Convergencia, fue secuestrado junto a su hijo Jesús y dos personas más que le acompañaban, aparentemente por funcionarios del estado, y llevado a El Helicoide, la cárcel más temida del país. Había estado participando en unas protestas por las elecciones de un mes antes.

"Mi repudio absoluto al secuestro de Biagio Pilieri y su hijo, Jesús", escribió en su momento la líder opositora María Corina Machado, premio Nobel de la Paz de este año. "Biagio es un gran amigo y aliado, un hombre que cuando da su palabra, se compromete. Él sabía el riesgo que corría y aun así acompañó hoy a los venezolanos en Caracas como un testimonio de responsabilidad y de entrega con esta causa", agregó.

Juan Pablo Guanipa



El abogado y exdiputado venezolano Juan Pablo Guanipa (Maracaibo, 20 de diciembre de 1964), uno de los más cercanos colaboradores de la líder opositora Machado, fue detenido en mayo de 2025, según informó también Cabello.

Sin mostrar pruebas, el ministro dijo que el arresto de Guanipa ocurrió como parte de las acciones para prevenir un supuesto plan contra las elecciones regionales y legislativas previstas para el domingo. Guanipa y Machado habían llamado a no participar en esos comicios, considerando a la convocatoria como una trampa.

Guanipa fue diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela entre 2016 y 2021. Fue primer vicepresidente de dicho órgano entre 2020 y 2021. Este abogado y político ha sido gobernador electo del estado Zulia y dirigente del partido opositor Primero Justicia.

Tras las elecciones presidenciales de 2024, es ampliamente considerado como el líder de Primero Justicia. El 23 de mayo de 2025, dos días antes de las elecciones regionales en el país, fue arrestado por fuerzas de seguridad. Se desconoce su paradero en todo este tiempo.

Aunque Foro Penal indicó que Guanipa estaría entre los excarcelados, su salida aún no se ha confirmado formalmente.