Von der Leyen arranca este viernes una gira por los siete países UE colindantes con Rusia

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, hace una declaración en la sede de la CE, sobre el ataque ruso a Kiev perpetrado la noche del 28 de agosto de 2025.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, iniciará este viernes un viaje por los siete Estados miembro que lindan con Rusia y Bielorrusia -Bulgaria, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía- tras el ataque con drones perpetrado el jueves por el Ejército ruso, que ha causado daños materiales en las oficinas de la Delegación de la UE en Kiev (Ucrania).

"Mañana viajaré a los siete Estados miembro que están reforzando y protegiendo nuestras fronteras exteriores con Rusia y Bielorrusia", informó el jueves la propia líder del Ejecutivo comunitario en una declaración institucional a los medios sin posibilidad de preguntas.

La política alemana quiere trasladar así su solidaridad a los países colindantes con Rusia y "compartir con ellos los avances en la construcción de una industria europea de defensa sólida, especialmente a través del instrumento de defensa conjunta".

Asimismo, agradeció el trabajo del "valiente personal de la delegación de la UE en Ucrania" y elogió su "extraordinaria labor en condiciones extremadamente difíciles", un mensaje que, según apuntó, ella misma les transmitirá en persona cuando regrese a Kiev.

Durante su gira, que arrancará este viernes, 29 de agosto, en Letonia y finalizará el lunes, 1 de septiembre, en Rumanía, Von der Leyen tiene previsto reunirse con jefes de Estado y de Gobierno, fuerzas de defensa y personal militar para trasladar el apoyo de la UE a los Estados miembro que afrontan los retos de compartir fronteras con Rusia y Bielorrusia.

El día después

Además, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, dijo este viernes a su llegada a la reunión informal de ministros de Defensa europeos que es importante estar preparados para garantizar la seguridad de Ucrania "el día después", una vez se haya alcanzado la paz.

“Nuestra contribución a las garantías de seguridad es la misión de entrenamiento, la misión militar y también el apoyo a la industria de defensa de Ucrania. Hoy estamos debatiendo cómo cambiar el mandato de todas esas misiones para estar preparados una vez que se haya alcanzado un acuerdo de paz”, dijo la alta representante desde la capital danesa. Kallas además señaló que “también los países neutrales pueden participar” en estas garantías.

Asimismo, preguntada sobre la posibilidad de tropas europeas sobre el terreno, Kallas dijo que “es una decisión que debe tomar cada uno de los Estados miembros” pero que las conversaciones continúan. “Creo que es muy importante que nos preparemos para el día después”, añadió.

La diplomática europea insistió en el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia que la UE está preparando y espera presentar a finales de septiembre, ahora más justificado, dice, tras el ataque sobre Kiev. "Por supuesto, lo que más les perjudicará son las sanciones energéticas y todas las sanciones secundarias que han impuesto los estadounidenses, por ejemplo, pero también los servicios financieros que realmente les dificultan el acceso al capital, que tanto necesitan", explicó.

En medio de los intentos para un proceso de paz que desemboque en el fin de la guerra, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pidió la semana pasada desde Kiev "garantías sólidas" para evitar que Rusia pueda volver a invadir el país, lo que incluye que el ejército ucraniano sea reforzado. Por su parte, Estados Unidos ha ofrecido apoyo aéreo y de sus servicios de inteligencia, pero de momento sigue descartando el envío de tropas de paz.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, reciben a la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, hoy en Copenhague. THOMAS TRAASDAHL / EPA / EFE

El llamamiento de España

En los minutos previos a esa reunión comandada por Kallas, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha pedido también "unión" en el seno de la Unión y "apoyo" a Ucrania tras los últimos ataques rusos a Kiev, que calificó de "terrible matanza". "Vamos a mostrar el apoyo y la solidaridad con Ucrania después de la terrible matanza de ayer en Kiev. Es uno de los puntos importantes de la reunión, el apoyo, y creemos que la posición de la Unión Europea debe ser absolutamente firme", dijo a EFE a su llegada a la reunión en la capital danesa.

Robles instó a "pasar de las simples declaraciones de condena" y señaló que "vamos a estar todos muy unidos apoyando a Ucrania". "En este momento, la decisión es el apoyo total, que no hemos dejado en ningún momento. Desde el punto de vista industrial, en lo que se refiere a España, estamos apoyando también, hay empresas españolas que están apoyando a Ucrania. La prioridad en todos los ámbitos es que ese apoyo sea y se vea", dijo Robles al respecto.