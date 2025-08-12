Zelenski advierte del nuevo intento de Rusia para engañar a EEUU

Imagen de archivo de los mandatarios ucraniano y estadounidense, Zelenski y Trump, en la Casa Blanca

La reunión de este viernes en Alaska entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladímir Putin, (que volverán a verse las caras seis años después de su último encuentro) ha activado las alarmas en Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido en las últimas horas de que Rusia podría pretender engañar a EEUU sirviéndose de ese cara a cara para presentar al país invadido como el bando que no quiere detener la guerra.

Tal y como recoge The New York Times, el mandatario ucraniano ha adelantado que la estrategia de Putin en su reunión con Trump será plantear exigencias que el Kremlin sabe que Ucrania no puede aceptar, para así hacer ver que el país dirigido por Zelenski se niega a aceptar un alto el fuego.

"Entendemos la intención de los rusos de intentar engañar a Estados Unidos, pero no lo permitiremos", ha subrayado el presidente ucraniano en un mensaje en el que se ha referido a ese encuentro entre Putin y Trump del que medio mundo estará pendiente este viernes.

Con el paso de los días, se van conociendo más detalles relativos a esa reunión. Este martes, la Casa Blanca ha anunciado que el cara a cara entre los presidentes de Rusia y EEUU tendrá lugar en la localidad de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska.

Anchorage se encuentra en el extremo oeste de EEUU, es decir, el punto de referencia poblacional más cercano a Rusia, y cuenta con 291.826 habitantes (casi el 40% de la población total del estado de Alaska).