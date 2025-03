Zelenski contradice el discurso sobre las negociaciones de paz: "Rusia no quiere hacerlo"

Mientras Ucrania busca la manera de participar en una posible futura mesa de negociaciones, Rusia continúa librando ataques aéreos contra civiles, lanzando 1.050 vehículos aéreos no tripulados, casi 1.300 bombas aéreas y más de 20 misiles, según escribió el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, este lunes.

"Ucrania está luchando por la vida normal y segura que merece, por una paz justa y duradera", remarcó el mandatario. "Queremos que esta guerra termine, pero Rusia no quiere hacerlo. En lugar de eso, intensifica su terror aéreo", afirmó, según ha informado el medio The New Voice of Ukraine.

Solo en la última semana, según destacó Zelenski, Rusia lanzó más de 1.050 drones de ataque, casi 1.300 bombas aéreas y más de 20 misiles contra Ucrania. Estos estaban dirigidos, además, contra ciudades y civiles.

"Una parte que realmente quiere negociar no ataca deliberadamente a la gente con misiles balísticos", enfatizó el presidente ucraniano. Y agregó: "Para obligar a Rusia a detener estos ataques, necesitamos mayor unidad y fuerza global".

Zelensky instó a la comunidad internacional a centrarse en fortalecer las defensas aéreas de Ucrania, apoyar a los militares y garantizar garantías de seguridad efectivas que impidan cualquier futura agresión rusa.

"La justicia debe prevalecer. Creemos en el poder de la unidad y sin duda restableceremos una paz duradera", afirmó.