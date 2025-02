Zelenski valora "muy positivamente" la versión final del acuerdo con EEUU por sus tierras raras

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha explicado este miércoles que su Gobierno está revisando la versión final del acuerdo propuesto por Estados Unidos para la creación de un fondo de inversión entre ambos países al que Ucrania contribuirá con beneficios que generen sus recursos naturales.

"Miembros de nuestro Gobiernos valoran muy positivamente la variante final del acuerdo. Dicen que puede funcionar", ha dicho, citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform.

El presidente ucraniano ha añadido que todavía no ha visto el acuerdo final, pero ha asegurado que en el borrador consensuado no se hace referencia a ningúna deuda ucraniana hacia EEUU.

En un primer momento, el presidente estadounidense, Donald Trump, había pedido que Ucrania aportara mediante el acuerdo una cantidad de hasta 500.000 millones de dólares. Después habló de 350.000 millones en concepto de ayuda militar ofrecida por su país que Kiev debía retornar.

Previamente, el primer ministro ucraniano, Denís Shmigal, había declarado que se había delineado esta "variante final" del acuerdo, pero ha insistido en que Kiev no firmará ningún compromiso que no incluya garantías de seguridad por parte de Washington. "No consideramos firmar ningún acuerdo sin garantías de seguridad", ha dicho a un televisión local citado por la agencia pública de noticias de Ucrania, Ukrinform.

En la misma rueda de prensa, Zelenski ha ratificado que el acuerdo finalizado es preliminar y abrirá las puertas a otros acuerdos más concretos sobre la contribución y el funcionamiento del fondo de inversión. El presidente ucraniano ha dicho que espera que en una fase posterior de las negociaciones se incluyan las garantías de seguridad por parte de Estados Unidos que pide Ucrania.

Posible viaje a Washington para cerrar el acuerdo

Zelenski también ha explciado que ha sido invitado por la administración de Trump a visitar el país y que sus respectivos equipos están trabajando en la preparación del viaje. Trump ya sugirió el martes que Zelenski quiere visitar Washington este viernes, 28 de febrero, de cara a rematar este acuerdo sobre tierras raras, una exigencia planteada por el inquilino de la Casa Blanca para seguir manteniendo el apoyo militar a Kiev ante la invasión de Rusia.

"He oído que va a venir el viernes. Ciertamente me parece bien si él quisiera, y le gustaría firmarlo conmigo. Y entiendo que es algo importante, muy importante", ha declarado ante los periodistas desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, si bien desde las autoridades de Ucrania no se ha confirmado dicha visita.