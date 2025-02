Zelenski vuelve a advertir a la OTAN: "Putin se está preparando para hacer la guerra"

El presidente ucraniano, Voldimir Zelenski, ha alertado en una reciente entrevista en la cadena NBC que Rusia está preparándose para "hacer la guerra" contra la OTAN aprovechando el momento de debilidad que atraviesa la alianza desde la llegada de Trump al poder en Estados Unidos.

Según precisó en la conversación con el medio citado, reconoció la valía de Trump para conseguir la paz en Ucrania, aunque avisó a navegantes de que no se puede confiar en Vladimir Putin. "Creemos que Putin librará una guerra contra la OTAN", espetó el presidente ucraniano.

En este sentido, aseguró que el escenario para Putin puede ponerse muy de cara en caso de que se acentúe más aún el debilitamiento de la OTAN, una situación que para Zelenski es más próxima que nunca si EEUU decide retirar su ejército de Europa.

Pero su mensaje fue aún más dramático, y afirmó que la ambición expansionista de Rusia puede no tener límites. "No sé si querrán el 30% de Europa o el 50%, no lo sé. Nadie lo sabe. Pero tendrán esa posibilidad", aseguró.

Estas palabras, que se produjeron antes de la Conferencia de Seguridad de Múnich durante el pasado fin de semana, tuvieron su eco en dicha cita internacional, donde Zelenski pidió la formación de un ejército europeo, ya que los posicionamientos de Washington parece estar cada vez más lejos de Europa. “Creo sinceramente que ha llegado el momento. Hay que crear las Fuerzas Armadas de Europa”, aseveró.

"No podemos descartar la posibilidad de que Estados Unidos diga no a Europa en cuestiones que lo amenazan", afirmó Zelenski durante la conferencia. Estas palabras ganan más relevancia si cabe en un momento en el que EEUU y Rusia se han reunido en Riad para dar comienzo a las conversaciones para alcanzar la paz en Ucrania.

Ante esta situación, Zelenski recordó su conversación con el presidente estadounidense. “Le dije a Trump: ‘No, (Putin) es un mentiroso. No quiere la paz”, afirmó. Sin embargo, cree que en estos momentos, Putin parece "un poco asustado" por las intenciones de Trump, y cree que "realmente puede empujar a Putin a negociar la paz".